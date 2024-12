Manovra 2025, salta l’aumento degli stipendi dei ministri: ultime notizie

Nella Manovra 2025 è previsto il ritiro dell’emendamento che proponeva l’aumento degli stipendi per i ministri e sottosegretari non parlamentari. Al suo posto è stato introdotto un “diritto al rimborso delle spese di trasferta” per i non residenti a Roma, a sottolineare la volontà di evitare polemiche superflue, come evidenziato da Guido Crosetto, Ministro della Difesa.

Tra le novità approvate, spicca un bonus per l’acquisto di elettrodomestici a elevata efficienza energetica, con un contributo fino al 30% del costo, che può arrivare a 200 euro per famiglie con un ISEE sotto i 25mila euro. Inoltre, il governo ha chiesto di ritirare un emendamento che prevedeva un incremento dell’1,8% per i pedaggi autostradali e la proroga per l’aggiornamento dei piani economico-finanziari delle concessioni.

Aumenta il contributo per le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, con un incremento di 50 milioni nel 2025 e 10 milioni dal 2026. Ritirata invece una proposta per un bonus di 1.500 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 40mila euro.

Modifiche alla norma ‘anti-Renzi’ prevedono ora che il divieto di compensi per incarichi extra UE si applica solo a presidenti di Regione e parlamentari, con un’eccezione per chi è stato eletto all’estero. L’autorizzazione è necessaria se il compenso supera i 100.000 euro all’anno, e in caso di inosservanza, il compenso deve essere restituito.

Un fondo di 700mila euro sarà istituito per celebrare l’ottantesimo anniversario della Resistenza e della Costituzione, insieme a 300mila euro per la Casa Museo Matteotti. Al CNR saranno attribuiti 9 milioni nel 2025 per l’assunzione di ricercatori, con una crescita graduale nei successivi anni.

Un fondo di 1,5 milioni nel 2025 supporterà enti che promuovono i diritti delle persone con disabilità. L’emendamento prevede anche un incremento della detassazione sulle mance per lavoratori nei ristoranti, passando dal 25% al 30% per redditi sotto i 75mila euro.

Sono previsti fondi per screening oncologici e cardiovascolari, con 500.000 euro annui dal 2026, e per sbloccare la retribuzione dei tirocini per specializzandi in ambito sanitario. Infine, 10 milioni nel 2025 saranno destinati a un servizio di sostegno psicologico nelle scuole, con ulteriori finanziamenti dal 2026.