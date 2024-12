Manovra 2025, le opposizioni contro il governo si appellano a Fontana: notizie, cosa succede

Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, è stato sollecitato dalle opposizioni (Pd, M5S, Avs e Italia Viva) a valutare l’inammissibilità di un emendamento alla manovra 2025 e a impegnarsi affinché i relatori lo suddividano in proposte distinte e omogenee. Questa richiesta emerge durante la discussione degli emendamenti alla Legge di Bilancio, dove le opposizioni sostengono che la struttura eterogenea dell’emendamento 2.62, presentato dai relatori in commissione Bilancio, mina la possibilità dei deputati di esprimere un voto libero e consapevole.

I deputati Ubaldo Pagano (Pd), Daniela Torto (M5S), Marco Grimaldi (Avs) e Mauro Del Barba (Iv) hanno evidenziato l’impossibilità di valutare singolarmente le misure proposte a causa della varietà dei contenuti dell’emendamento, che spaziano dalla fiscalità alle politiche sanitarie, agli interventi per il Mezzogiorno, fino a questioni di giustizia tributaria e incentivi all’occupazione. Questo rende difficile per i deputati decidere se approvare o meno l’intero pacchetto, rischiando che anche disposizioni con cui possono essere in disaccordo vengano approvate per far passare quelle favorevoli.

Un’altra preoccupazione espressa dai deputati è la mancanza di una relazione tecnica allegata all’emendamento, che ostacola l’analisi approfondita del contenuto e degli effetti delle normative proposte. La mancanza di trasparenza riguardo ai presupposti economico-finanziari delle misure, insieme alla difficoltà di distinguere e valutare singole norme, compromette ulteriormente la capacità di esercitare un adeguato controllo parlamentare.

Le opposizioni, escludendo Azione, chiedono quindi a Fontana di garantire che ogni proposta possa essere esaminata singolarmente, per permettere un dibattito più chiaro e responsabile, rispondendo così alle esigenze di trasparenza e accountability richieste in sede legislativa. La situazione pone una seria sfida alla discussione della Legge di Bilancio, evidenziando la necessità di un approccio più omogeneo e accessibile nelle proposte legislative.