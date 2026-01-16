7.8 C
Roma
venerdì – 16 Gennaio 2026
Sport

Manor Solomon: politica fuori dal campo

Da stranotizie
Manor Solomon: politica fuori dal campo

Manor Solomon, neoacquisto della Fiorentina, ha espresso la sua volontà di lasciare fuori la politica dal calcio durante la sua conferenza di presentazione. Tuttavia, le sue precedenti uscite pubbliche hanno scatenato polemiche, in particolare dopo l’attacco di Hamas e la sua affermazione che Israele ha il diritto di difendersi. Il calciatore israeliano ha affermato di essere ebreo e di amare il suo Paese, ma di non voler parlare di politica e di voler concentrarsi solo sul calcio.

Nonostante le critiche, Solomon ha espresso la sua soddisfazione per essere alla Fiorentina e ha affermato di essere pronto ad affrontare le sfide che lo aspettano. Ha anche espresso la sua speranza che le cose si calmino in Iran e che la gente sia più al sicuro. Il calciatore ha inoltre affermato di non aver fatto caso ai fischi della tifoseria del Villarreal e di non aver lasciato il club spagnolo a causa di motivi politici.

Solomon ha concluso la conferenza di presentazione affermando di essere contento di essere alla Fiorentina e di essere pronto a lavorare per il club. Ha anche espresso la sua ambizione di costruire un grande futuro per la squadra e di restare in Serie A. Il calciatore ha ribadito la sua volontà di concentrarsi solo sul calcio e di lasciare da parte la politica.

Articolo precedente
Servizio a domicilio in Italia
Articolo successivo
Stati Usa contro regolamentazione IA
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.