Mannarino, la scaletta dei concerti 2023: l’ordine delle canzoni

Mannarino, la scaletta dei concerti del 2023: tutte le canzoni del cantautore romano nel suo nuovo tour estivo.

Prosegue il 2023 di grandi concerti per Mannarino. Il cantautore romano questa estate ha deciso di regalare ai fan diversi live, molto importanti e in location particolarmente prestigiose. Tra queste, anche una location che ha il sapore di casa per l’artista capitolino.

Un’occasione più unica che rara per poter godere di eventi spettacolari e per rivivere una carriera di grande musica che lo ha portato dai locali romani alle più prestigiose location al mondo, tra cui il Musée d’Orsay di Parigi. Ma quale sarà la scaletta di questi eventi? Scopriamola insieme.

Mannarino in tour nel 2023

Il nuovo tour di Mannarino è partito da Roma nel mese di giugno, per poi trasferirsi nel mese di luglio a Gardone Riviera. Ma la maggior parte delle date del tour estivo sono previste nel mese più ‘caldo’, agosto.

Mannarino

Di seguito il calendario dei prossimi concerti:

– 22 luglio a Cernobbio (Como)

– 29 luglio ad Atri (Teramo)

– 2 agosto a Porto Recanati (Macerata)

– 6 agosto a Masse d’Albe (L’Aquila)

– 11 agosto ad Alghero (Sassari)

– 14 luglio a Grottaglie (Taranto)

– 18 agosto a Diamante (Cosenza)

– 25 agosto a Zafferana Etnea (Catania)

– 26 agosto a Noto (Siracusa)

La scaletta dei concerti di Mannarino

Il repertorio di Mannarino è diventato ormai ricco di successi e di canzoni amatissime dai fan, tratte dai suoi album, sia dai primi che da quelli più recenti. Anche per questo motivo la scaletta è ricca di canzoni e non mancano anche diverse sorprese.

Di seguito tutti i brani che dovrebbero far parte della scaletta dei suoi prossimi appuntamenti dal vivo in giro per l’Italia:

– Tulipani

– Un’estate

– Fiume nero

– Congo

– Deija

– Apriti cielo

– Cantaré

– Gente

– Maddalena

– Signorina

– Le rane

– Statte zitta

– Fatte bacià

– Er carcerato

– Scendi giù

– Mary Lou

– Tevere Grand Hotel

– Serenata lacrimosa

– Scetate vajò

– Me so ‘mbriacato

– Il bar della rabbia

– Vivere la vita

Di seguito il video ufficiale di Vivere la vita, la canzone scelta dal cantautore come brano di chiusura di questi live del 2023: