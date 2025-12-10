9.3 C
Manipolazione psicologica in Italia

Manipolazione psicologica in Italia

Il concerto-talk-spettacolo Love Bombing – I Mille Volti della Manipolazione Psicologica – Talk Musicale verso l’8 marzo, è uno spettacolo che unisce la profondità della psicologia alla forza emotiva della musica d’autore.
Lo spettacolo vede la partecipazione di Cristina Sciacca e Roberta Giallo.
Il tema trattato è la manipolazione psicologica, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su questo argomento importante.
La musica e la psicologia si incontrano in questo evento per offrire una riflessione approfondita sulla manipolazione psicologica e sui suoi effetti.
Lo spettacolo si tiene in occasione dell’8 marzo.

