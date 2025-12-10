Manipolazione psicologica in Italia

Il concerto-talk-spettacolo Love Bombing – I Mille Volti della Manipolazione Psicologica – Talk Musicale verso l’8 marzo, è uno spettacolo che unisce la profondità della psicologia alla forza emotiva della musica d’autore.

Lo spettacolo vede la partecipazione di Cristina Sciacca e Roberta Giallo.

Il tema trattato è la manipolazione psicologica, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico su questo argomento importante.

La musica e la psicologia si incontrano in questo evento per offrire una riflessione approfondita sulla manipolazione psicologica e sui suoi effetti.

Lo spettacolo si tiene in occasione dell’8 marzo.