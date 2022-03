Giovedì scorso nella prima parte della puntata del GF Vip Manila Nazzaro ha perso al televoto contro Barù ed ha lasciato definitivamente la casa di Cinecittà. Da allora la Miss Italia è sparita dai radar, a parte un video in cui si vede il suo ritorno in famiglia e gli abbracci ai due figli. L’ex gieffina però si sta facendo sentire dai fan su Twitter ed ha anche risposto a chi le ha chiesto perché non si è più fatta vedere.

Sempre con voi. Cercando si non deludere nessuno: ho sbagliato, ho lottato, ho creduto ma anche fallito. Ma mai tradito me stessa… Mi state ripagando di tutta l’amarezza che mi hanno fatto vivere. Vi lovvo davvero tanto tutti. Siete speciali e i miei tesori”.

“No ragazzi non dovete chiamare Chi l’ha Visto. Torno presto ve lo prometto.. sono stati giorni un po’ pesanti e strani. Ho ancora bisogno di ricaricarmi. Ma il vostro affetto è la miglior cura per me. Grazie dal profondo del mio cuore a tutti. Ed io sto rinascendo grazie a tutto questo affetto.

Nella vita vera cI sono tantissime persone che ti amano e ti rispettano. Noi tutti non vediamo l'ora che tu esca da quella casa per poterti riabbracciare perché noi sappiamo la bellissima persona che sei. SEMPRE CON TE ❤️

“Sono molto emozionata, il GF per me è stato incredibile e totalizzante. Mi sono data totalmente, non mi sono mai tradita e non sono stata qualcosa che non sono anche nella vita di tutti i giorni. Se questo qualcosa è silenzioso, rispettoso ed educato e fa poco rumore, io purtroppo ho pagato questo scotto, quello di non essere compresa ed essere fraintesa. – ha continuato Manila – La bontà in tv viene poco compresa e ti dicono che sei falso. Così leggono la sincerità. Io voglio ringraziare Adriana di cuore perché ho avvertito la sua stima e il suo affetto.

Il mio difetto è la paura di illudere chi ho davanti e questo mi portava a comprendere l’incomprensibile. Però non sono mai stata fasulla. Andare via dal GFVip è come se finisse una sorta di relazione. Mi sono fatta vedere a lavare i panni, il bagno e i pavimenti, ma questa è quella che sono nel reale”.