Non soltanto per l’amicizia e poi gli scontri con Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, Manila Nazzaro al GF Vip 6 si è distinta per la sua dedizione alle pulizie. La Miss Italia infatti ha sempre cercato di tenere in ordine la casa di Cinecittà (soprattutto la cucina) ed ha spesso rimproverato gli altri vipponi accusandoli di non collaborare nelle faccende domestiche.

“Sono stanca, in questa casa manca il buon senso! Non è corretto che ci sia gente che non fa niente di niente da mesi! Anche Soleil non fa una pulizia da non so quanto tempo, i piatti non li lava mai, oh ma vi pare normale? Facciamo che da questo momento in poi ogni cosa sporca che vedo un giro chiedo di chi è e ci vado pure a discutere se è il caso di farlo”.

Per tutti questi motivi sui social la gieffina è stata soprannominata ‘lavapiatti’. A distanza di una settimana dalla sua eliminazione, la Nazzaro ha scoperto questo nomignolo e ha detto la sua su Twitter. Manila ha risposto ad un utente che le ha scritto: “Da prima dell’inizio del GF che tifavo per te Mani. Sei stata 6 mesi in quella casa e meritavi di stare in finale perché hai fatto un percorso stupendo e non badare alla gente che ti giudica come lavapiatti. Per me sei stata una donna stupenda e vera, sempre con te“.

La reazione di Manila Nazzaro.

L’ex vippona l’ha presa con filosofia ed ha rassicurato i fan dicendo di non essersi offesa per il curioso soprannome: “Pensano davvero di offendermi chiamandomi lavapiatti? Rispettare e darsi da fare nei confronti dì tutto e tutti credo sia il principio base per convivere e non farsi guerre inutili ed io sono orgogliosa dì essere così“.

La showgirl ha anche messo una pietra sopra le litigate con Kabir Bedi. Un tweet con foto per seppellire definitivamente l’astio con l’attore indiano: “Hi Kabir! Hi Manila!!! E tutte le discussioni da stasera non esisteranno più! Sono anche felice dì averti conosciuto“.

