Manila Nazzaro si aggiunge alla lunga lista dei vip che accarezzano l’idea di lasciare il Grande Fratello Vip allo scadere del loro contratto, ovvero il prossimo 13 dicembre. I primi ad aver avuto dei dubbi sul restare o no sono stati Francesca Cipriani e Davide Silvestri, poi è capitolata Soleil Sorge ed infine anche Aldo Montano che fra tutti è quello che con certezza saluterà i suoi compagni d’avventura.

A loro si aggiunge – come già scritto – anche Manila Nazzaro.

“Io non so se ce la faccio, se ne vale la pena. Ho i miei bambini. Noi ci facciamo prendere dall’entusiasmo, ma ragazzi è troppo difficile. A breve ci chiamano uno alla volta in confessionale per dircelo? Ok bene almeno lo sapremo. Io dovrei avere una motivazione per restare. Questa però non la trovo adesso. Inutile che mi ostino, va bene tutto, ma ho una vita fuori. Se qui non costruisco niente mi sento inutile. Se non mi sento utile, per me non ha più un senso restare”.