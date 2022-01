L’arrivo di Delia Duran doveva mandare in crisi Soleil Sorge (e questo è successo), ma in realtà ha anche spaccato in quartetto che l’amica artistica di Alex Belli formava con Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro e Valeria Marini. Le gieffine infatti si sono avvicinate sempre di più a Delia, facendo innervosire Soleil.

Ieri sera addirittura le tre bionde se la sono presa con Sonia Bruganelli, perché ha regalato l’immunità alla Sorge. La prima a sbottare è stata la cantante lirica: “E poi quella che continua ad essere salvata dalle opinioniste. Parlo di Soleil, ogni volta così e basta! Una, due, tre e continuano. Non mi sono fatta truccare da lei, non ho voluto che mi truccasse, ho preferito che mi truccasse l’altra, Nathaly“. Valeria e Manila Nazzaro si sono dette d’accordo con il soprano: “Verissimo, doveva essere salvata Katia a questo giro. Poi è il suo compleanno, più di questo? L’hanno salvata con una motivazione che non ha senso e non esiste. Non esiste, non esiste, ragazzi. Va bene essere salvati, ma non in quel modo ragazzi“.

Posso capire Manila e Valeria, ma Katia che si lamenta dell’immunità di un’altra gieffina fa abbastanza ridere. Lei è stata la prima ad aver ricevuto innumerevoli volte questo “regalo” da opinioniste e coinquilini.

Manila Nazzaro contro l’aereo per Soleil e Alex Belli.

Poco fa sulla casa del GF Vip è volato un aereo per Soleil e Alex Belli: “Solex is real, always connected“. Il messaggio ha fatto molto piacere alla Sorge, ma ha mandato su tutte le furie Delia, che poi è anche scoppiata in lacrime. Tra le prime a correre in soccorso della Pantera del Sud America anche Manila Nazzaro, che ha criticato fortemente i fan che hanno deciso di mandare quell’aereo: “L’hanno mandato i suoi fan? Follia umana, ma proprio follia umana. stiamo sfiorando al follia umana! Delia tranquilla che il mondo è fatto anche di gente bellissima, non farti toccare da questa cosa, non farti vedere colpita da questa cosa. Sei coraggiosa tu. Devi essere orgogliosa di queste tue lacrime, perché ti rendono umana, dolce e verissima. Quelle sono soltanto stupidaggini del web, ma ci sono anche persone belle“.

Proprio una vera amica questa Manila Nazzaro…



manila che piange per Delia a causa dell’aereo. lei sarebbe la migliore amica di sole🤡#gfvip pic.twitter.com/0T5YAkmGFv — Succede✨ (@tweetacaso_) January 18, 2022

Non per dire, ma Manila e Delia ora anche nello stesso tavolo per pranzare🤦‍♂️ Si alleasse con lei e Miriana allora, ma lasciasse in pace Soleil.#Gfvip pic.twitter.com/0wbklDZkbq — Soleilandia 🚀 51% ✨ (@Soleilandia) January 18, 2022