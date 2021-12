Nei giorni scorsi Manila Nazzaro ha rivelato ai suoi compagni che sarebbe uscita dalla casa del GF Vip. Una delle prime telefonate fatte con i suoi cari aveva portato la gieffina a pensare di abbandonare. L’ex Miss Italia aveva già preparato i vestiti per uscire, ma nelle ultime 24 ore ha cambiato idea. Ieri sera infatti la vippona è arrivata in studio davanti ad Alfonso Signorini ed ha dichiarato di voler andare avanti.

“Non sono stati giorni facilissimi. Ero un po’ in ansia e incerta. Perché da una parte ero determinata a restare, ma poi ci sono state ragioni che potevano portarmi ad abbandonare. Direi che è stata una settimana impegnativa. Voglio subito dire grazie alle grandi sorelle e ai grandi fratelli, perché senza di loro io sarei giù uscita. […] Io ho parlato con i parenti e con Lorenzo. Lui è stato la mia spalla e assolutamente l’ago della bilancia nella mia decisione. In questo momento io so di avere i miei figli e il mio amore accanto. Quindi la mia decisione l’ho presa. Sono troppo riconoscente a questa esperienza per mollare adesso, allora io resto e sono felice.

E adesso voglio farvi una promessa. Per adesso ho ricevuto più di quanto io abbia dato. Non vi preoccupate che sono nuovamente carica e motivata, non mollo, grazie a tutti”.