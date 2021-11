Ancora urla fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. Proprio come per le offese rivolte ad Alex Belli, anche questa volta ad usare il megafono è stata ‘la Regina de Roma’, che però se l’è presa soprattutto con Manila Nazzaro: “Soleiii che grande. Nicola sei tutti noi! Manuel tratta bene Lulù mi raccomando. E Manila Nazzaro sei una falsa, una grande bugiarda“.

Nessuno dei destinatari di questi messaggi era in giardino, ma Aldo Montano ha riferito loro tutto quello che ha sentito. L’ex Miss Italia sembra averla presa con serenità. la Nazzaro ha assicurato che le parole della Regina de Roma non la toccano: “E lei dice a me che sono falsa? La cosa nemmeno mi sfiora. Anche perché io le cose le dico prima in faccia e poi in confessionale. E come sono dura con Nicola quando non mi piacciono alcune cose, lo sono anche con gli altri. Quindi sentirmi urlare ‘sei falsa’ non mi ha toccato“.

Aldo dice che fuori hanno urlato “Manila sei falsa” #gfvip Manila.exe in questo momento ✈️😂 pic.twitter.com/tE3ZLhcThh — Ele.Ferrari (@EleFerrari2) November 10, 2021

Aldo ha detto che fuori hanno urlato “Manila sei una falsa”.

Ha detto che hanno urlato altro ma non ho capito.Qualcuno ha sentito cosa diceva Aldo?#GFVIP — Greta 🌺 (@wilmington_girl) November 10, 2021

Raga hanno urlato per Nicola: Sei tutti noi. E poi : Siete tutti falsi, Manila è una falsa. sto volando #gfvip — Fuori di Twitt (@MSchianto) November 10, 2021

La Regina de Roma contro Manila Nazzaro.

“Sono tornata ad urlare, però mettono la musica. Domenica sono riuscita a dire le cose contro Alex. Oggi però su Manila Nazzaro e Trevisan non ci sono riuscita. Volevo sopportare Solei e Nicola. Dopo le prime parole subito hanno acceso le canzoni. A lei non le tocca quello che ho detto? Se, certo, eccome se le tocca, fa tanto la finta angelica, ma non è così davvero. Piange con le cipolle nascoste. Bene per lei che non mi abbia sentito, non le sarebbe piaciuto. Lei è una grande falsa, parla sempre dietro”.

