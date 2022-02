Nei primi quattro mesi di GF Vip Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli sono sempre state vicine e si sono supportate a vicenda. Nelle ultime settimane il rapporto si è incrinato, tanto che giovedì scorso la cantante lirica non ha salutato l’ex amica. Nonostante la rottura, sabato notte Manila Nazzaro ha voluto fare un brindisi all’ex gieffina, suscitando la perplessità di Miriana Trevisan, che ha velatamente accusato di ipocrisia la coinquilina: “Però intento le hai fatto il brindisi comunque. Non so come tu possa fare, io non riesco proprio“.

“Guarda che il torto l’ha fatto anche a me l’altro giorno, però mi è scivolato addosso del tutto. – ha risposto Manila – Il punto è che quando io chiudo le porte non c’è nulla che uno possa fare. Il brindisi però l’ho fatto, perché io sono una vera signora. Così ho detto ‘brindisi per Katia’. Poi io non rinnego il lungo rapporto, a differenza sua non rinnego quello che c’è stato. Abbiamo avuto un legame che da parte mia è sempre stato più che sincero”.

Manila Nazzaro contro Katia Ricciarelli: “Non vale la pena stare male per lei”.

Brindisi a parte, la Nazzaro si è detta felice della decisione del pubblico di eliminare Kabir e Katia: “Mi ha cercato mille volte per capelli, pedicure, manicure. Non ne vale più la pena stare male per lei. Io sono stata offesa eppure sono stata accanto a lei per cinque mesi. Ti dirò che io sono comunque felice. Le parole però hanno un peso ed è chiaro. Poi più sei grande e più le parole pesano e il pubblico vede tutto. I telespettatori hanno capito, perché altrimenti né lei e né Kabir sarebbero stati eliminati. Se loro fossero stati nel giusto non sarebbero usciti, lui mi ha dato della disperata. L’importante è non rispondere mai con la stessa medaglia“.

Qualcuno dica a Manila Nazzaro che se fosse stata in nomination con Kabir e Katia sarebbe stata proprio lei ad avere la peggio. Altro che ‘il pubblico vede tutto e capisce’.