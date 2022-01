Chi segue la diretta del GF Vip su Mediaset Extra sa bene che ogni tanto i gieffini vengono chiusi in una delle camere. Questo perché gli addetti ai lavori entrano in casa per la manutenzione, per sistemare gli stand degli sponsor o montare delle scenografie. Ieri infatti Manila Nazzaro si è accorta del passaggio di una delle persone che lavorano al GF mentre lei e i suoi coinquilini sono nelle camere.

L’ex Miss Italia si trovava in bagno con Sophie Codegoni e Francesca Salemme, quando ad un tratto si è chinata per raccogliere qualcosa. La gieffina si è accorta della presenza di una mascherina usata lasciata per errore sul pavimento: “Oddio ragazze, ma qui a terra c’è una mascherina. Ragazze si tratta di un reperto, sì, è un vero reperto storico. Sono quattro, forse cinque mesi che noi non ne vediamo una“.

Sophie guardando la mascherina ha esclamato: “Questa sarà sicuro di Delia“. Per quale motivo la Duran avrebbe dovuto portare le mascherine all’interno della casa del GF Vip? Secondo me quella mascherina invece è di…

Ma di chi è quella mascherina? Ci sono tantissime telecamere in casa, dalla regia, nessuno ha visto di chi era quella mascherina, che poi l’hanno buttata a terra? Ma stanno bene in casa che fanno queste cose? #gfvip #fuorisoleil https://t.co/Eb9tNQiy5l — Barbie Pink (@BarbieP55908706) January 23, 2022

*Manila trova una mascherina+ “Saranno 5 mesi che non vediamo una mascherina…”

Sophie ” Sarà di Delia…”

CENSURA

#GFVip pic.twitter.com/9MPYmDiive — Raviolialvaporegrazie (@Giulia82844448) January 23, 2022

Manila Nazzaro sulla sua amicizia con Soleil.

“Alla fine Sole un approccio l’avrebbe comunque cercato con me. Lei non vuole forzare le cose e aspetta che tutto arrivi in maniera naturale e forse in questo non sbaglia. Questa è la roba che io ti racconto di lei e mi fa rabbia quando gli altri la giudicano, perché ha mille lati belli. Io sono innamorata da donna di Soleil. Perché ha tanta dolcezza e fragilità. Noi torneremo ad essere legate e vicine, ma avverrà in maniera naturale. Spero che il tempo ci dia ragione e che torni la nostra amicizia. Io l’ho difesa quando era indifendibile perché conosco il suo lato stupendo”.