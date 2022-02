Lorenzo Amoruso e Sonia Bruganelli hanno litigato sui social e tutto è partito da un fotomontaggio. Il marito di Manila Nazzaro su Twitter ha condiviso un fotomontaggio di Jessica e Barù con tanto di hashtag #TeamJerù. Un post che è stato visto da Sonia Bruganelli come una mossa acchiappa-consensi per spingere sua moglie al televoto.

Visto il post di Lorenzo Amoruso, Sonia Bruganelli ha scritto: “Ma davvero fa?!?!? Dai seriiiii!”, aggiungendo poi – in risposta ad un follower – “Ma non capisci che sto difendendo Jessica da uno che non fa altro che utilizzare le sue fans per ricavare voti per la moglie?!?!??“.

Ma non capisci che sto difendendo Jessica da uno che non fa altro che utilizzare le sue fans per ricavare voti per la moglie?!?!?? — sonia bruganelli (@SBruganelli) February 14, 2022 A poche ore di distanza, il marito di Manila Nazzaro su Instagram ha replicato piccato: “Sonia o povera Sonia, sei talmente tanto poco attenta alle dinamiche del GF Vip che commenti cose di cui non ne sei assolutamente a conoscenza, soprattutto vuoi screditarmi pensando che io voglio comprare voti da altri fan. Ma purtroppo anche qui sbatti contro il tuo muro di puro egocentrismo…”. Manila Nazzaro, la precedente lite fra suo marito e Sonia Bruganelli Questa non è la prima volta che Lorenzo Amoruso e Sonia Bruganelli litigano. A dicembre l’opinionista del Grande Fratello Vip, descrivendo il modo di comportarsi di Manila Nazzaro, ha scritto su Instagram: “Momenti di Manila pensiero. Nessuno può esprimere un suo parere, lei ti dirà sempre cosa è meglio fare… Lo sa lei. Se vuoi essere nel giusto segui il Manila pensiero. Sempre”. Parole che non sono piaciute al compagno della Miss che, sempre sui social, ha replicato: “Cara Sonia Bruganelli, almeno la mia Manila ha un suo pensiero, invece per lei cara Sonia il suo pensiero scontenta tutti tranne il suo ego smisurato, neanche fosse qualcuno di importante davvero. Del resto si è capito esplicitamente che Manila non le piace proprio”. Post a cui Sonia Bruganelli ha risposto: “Non sono importante ma lo ho un ruolo nel programma… lui continuasse a fare il selezionatore dì calciatori 🙂“.







