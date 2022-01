Il mondo dello spettacolo è piccolo e le celebrità si conoscono quasi tutte. Tra i vip mille invidie, cattiverie e sgambetti, ma anche delle vere amicizie e pare sia il caso di Manila Nazzaro e Stefania Orlando. La showgirl ha svelato di aver sentito la regina di Babilonia prima del suo ingresso al GF Vip 6 a settembre. Secondo la gieffina, la Orlando le avrebbe detto che sarebbe diventata una delle vere protagonista di questa nuova edizione del reality di Alfonso Signorini.

E secondo voi c’è riuscita Manila Nazzaro ad essere un decimo di Stefania?

“Perché lei ha avuto una cosa bella, che le ho riconosciuto sempre, un fattore essenziale qui dentro ed è quello di essere lucida, di mantenere la lucidità. Poi è chiaro che anche lei avrà avuto i suoi crolli emotivi, la mancanza di Simone e della sua cagnolina, dei genitori, come tutti noi. Nonostante queste cose lei ha avuto quella lucidità che ha fatto la differenza. Infatti il suo percorso è durato sei mesi. Io sono a 3 mesi e non vedevo l’ora che entrassero dei nuovi per darci energia. Io sono stata molto fortunata che ho avuto anche persone che conosco nelle new entry. Quindi è stato meno traumatico per me, avendo delle persone che già conoscevo prima”.