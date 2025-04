Manila Nazzaro si svela a The Couple: la reazione sconvolgente dell’ex

La concorrente del reality Mediaset ha condiviso dettagli sul suo primo incontro con il marito, Stefano Oradei, rivelando che all’epoca era ancora con Lorenzo Amoruso. Queste affermazioni hanno scatenato una reazione da parte di Amoruso, che ha risposto con un video polemico sui social. Durante un gioco a “The Couple”, Manila ha dichiarato di aver incontrato per la prima volta Stefano a gennaio, contraddicendo le sue precedenti affermazioni fatte a “Verissimo”, dove disse di essere stata con Oradei solo a partire da marzo. Questo ha sollevato sospetti su un possibile tradimento.

Amoruso ha commentato la situazione, affermando che finalmente è emersa la verità dopo anni di insulti e bugie nei suoi confronti. Ha detto che chi vive nella menzogna deve essere molto intelligente per ricordare tutto ciò che dice, rendendo evidente il suo discontento per le falsità diffuse sulla sua persona. Il suo tono è apparso calmo e rilassato, come se avesse finalmente sollevato un peso. Non ci sono state repliche da parte di Manila, il che suggerisce che potrebbe essere saggio evitare ulteriori conflitti per il momento.

La vicenda ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, con Amoruso che ha ringraziato i sostenitori per il loro supporto in questi anni. La controversia è un chiaro esempio di come reality e vita personale si intrecciano, generando polemiche e discussioni tra i protagonisti. Le imminenti reazioni della Nazzaro potrebbero influenzare ulteriormente la situazione, facendo sorgere interrogativi su futuri sviluppi.