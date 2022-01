Fuori dalla casa del GF Vip sono moltissimi i telespettatori ad essersi indignati per le parole di Katia Ricciarelli rivolte a Lulù Selassié, ma tra i gieffini le cose sono molto diverse. Seppur i concorrenti del reality si siano divisi in due gruppi ben distinti, il soprano può contare ancora su un bel gruppetto che la sostiene e tra i suoi componenti c’è anche Manila Nazzaro. La Miss Italia infatti è rimasta a fianco della cantante e ieri durante un confessionale ha giustificato i suoi attacchi a Lulù.

“Io non ho due pesi e due misure per giudicare le offese. Però dietro alle frasi di Katia c’è una persona con mille valori e tanta generosità. Certamente che io giustifico Katia Ricciarelli. Perché dietro a dei termini anche forti di Kati c’è comunque un pensiero molto profondo che parla di: rispetto, collaborazione, di solidarietà e anche generosità. Questi sono tutti degli elementi che l’altro gruppo non conosce assolutamente. […] Per la persona che è io mi sento di giustificare alcune sue uscite. Anche perché poi le parole forti sono arrivate anche dagli altri”.

Per Manila tutte le cattiverie dette da Katia sono solo IRONIA. 🤦🏻‍♀️#FUORIKATIA #gfvip pic.twitter.com/sZEiA6lADs — Laura (@Laura04155925) January 5, 2022

Soleil d’accordo con Manila Nazzaro.

Non soltanto Manila Nazzaro, Katia infatti ha un’altra ancella amica che ieri si è schierata dalla sua parte. Soleil Sorge ha attaccato Lulù definendola volgare e maleducata e poi ha minimizzato le offese della Ricciarelli.

“Lei è una donna che va rispettata perché è sempre stata estremamente gentile con l’altro gruppo. Quelle sono delle arroganti e maleducate che si devono vergognare. Katia quando sbotta ha questo modo qui un po’ forte. Ogni tanto esagera con determinate parole, ma lei stessa lo riconosce., però è buona e non è sempre così. […] La vera maleducazione io l’ho vista dagli altri e non da Katia. Lulù ad esempio si definisce la principessa di Roma e poi ha una volgarità unica e viene fuori la sua vera personalità da maleducata”.

Capisco l’amicizia, ma giustificare ogni scivolone di Katia non fa bene a nessuno (se non al trash e agli ascolti). In ogni caso godiamoci questo macello, perché il GF è anche questo.

