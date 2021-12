Manila Nazzaro lascerà il Grande Fratello Vip.

Ieri sera Alfonso Signorini ha messo davanti la decisione ‘restare o uscire’ otto vipponi, fra cui Francesca Cipriani, Carmen Russo, Giucas Casella, Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi, Miriana Trevisan, Lulù Selassié e Katia Ricciarelli. Tutti hanno accettato di continuare, tranne Francesca Cipriani che ha lasciato per motivi di salute.

“Non rimango perché purtroppo ho dei problemi di salute. Ho dei problemi fisici ed ho bisogno di andare a fare dei controlli da alcuni specialisti. Non sto bene, no. Purtroppo è da agosto. Sono entrata qua dentro che ero ancora titubante ed ora purtroppo ci sono dei momenti in cui non sto proprio bene, quindi devo andare a fare dei controlli. Dentro la casa il medico mi ha visitato, ovviamente, mi ha consigliato di andare fuori da qui per fare degli accertamenti”.

I restanti vipponi entrati a settembre (Aldo Montano, Manila Nazzaro, Jessica Selassié, Davide Silvestri, Soleil Sorge e Sophie Codegoni) comunicheranno la loro decisione nella diretta di venerdì, anche se la scelta l’hanno già presa e comunicata agli autori. Fra coloro che se ne andranno troveremo sicuramente Aldo Montano e l’ex Miss Italia.

Proprio quest’ultima nel post puntata, parlando con Carmen Russo, le ha confessato che già sapeva che il suo turno sarebbe stato venerdì e che è tranquilla a riguardo. “Ho preso questa decisione serenamente, è vero, ma anche tu l’avresti presa serenamente se fosse stata per i figli. Quando si fanno delle rinunce per i figli si prendono serenamente“. Il motivo preciso per cui Manila Nazzaro lascerà il Grande Fratello Vip (al momento) non si sa, ma è una decisione che ha preso su richiesta dei figli.

Qualche giorno fa, ospite a Casa Chi, il suo compagno ha così commentato l’ipotesi del ritiro.