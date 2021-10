Stanotte dopo la litigata Katia Ricciarelli e Carmen Russo hanno continuato a punzecchiarsi. La soprano ha offeso la coinquilina, che è tornata all’attacco: “Tu sei normale? Ogni mattina abbiamo il terrore di come ti svegli. Pensa un po’. Tu non lo sai ma questo lo dicono tutti qui dentro Katia. Mi dici che ho la bocca larga? Ma cosa vuol dire, uno la ha piccola e uno grande. Io non chiudo proprio nulla! Ho detto quello che è il pensiero anche degli altri“. Manila Nazzaro e Jo Squillo hanno cercato di calmare gli animi, ma senza risultati.

Alle 3 del mattino la Ricciarelli si è appartata con Davide Silvestri e Sophie Codegoni ed ha continuato ad infierire su Carmen: “Quello che ha detto è molto grave. Lei lo ha fatto per colpirmi ed è stata pessima. Ma che villana proprio, lo è stata sul serio. […] Poi la frase che ha detto che lei ha la sua famiglia. Cosa vuol dire? Avevo finito di piangere prima perché mi sentivo sola e lei dice queste cose? Ragazzi io lo sapevo che lei era così. Lei non accetta di avere una nomination, nemmeno una. Ma ha 60 anni questa signora”.

Katia non ci sta: le parole di Carmen non le sono per niente piaciute. #GFVIP pic.twitter.com/3elG0IeM8l — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 19, 2021

#GFVIP, entriamo in diretta nella casa dopo la super serata di ieri: sono volate brutte parole tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli. Commentiamole insieme ai nostri ospiti a #Mattino5 pic.twitter.com/e3r7HNUQs8 — Mattino5 (@mattino5) October 19, 2021

Manila Nazzaro interviene per far chiarire Katia e Carmen.

Oggi pomeriggio Manila Nazzaro ha cercato di far ragionare Carmen: “Io ho non ho dubbi su quello che intendevi. Perché so bene che persona sei. Però quella cosa lì uscita nel silenzio, lei proprio si è trasformata. E lì è sbottata del tutto. I toni erano diventati talmente eccessivi che è normale si accaduto. Siamo d’accordo sul carattere di Katia. Diciamo anche che spesso è ironica. Carmen ti vedo che ti dispiace e dovete chiarire“.

La Russo si è detta dispiaciuta per Katia, ma è rimasta sulla sua posizione: “Non posso dire che fuori ho la mia vita che mi aspetta? Io ho la mia vita, la mia famiglia. Non mi riferivo a lei. Giuro su quello che ho di più caro che non era una cattiveria per Katia. A me dispiace se lei si è sentita toccata. Lei però alza sempre i toni per qualsiasi cosa. Adesso non giustifichiamola. Quando vuole lei è ironica, poi però cambia tutto“.

Altro che Gianmaria, Soleil e Sophie, queste sono le dinamiche di cui abbiamo bisogno.