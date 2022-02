Tra i difetti dei concorrenti del GF Vip 6 c’è senza dubbio l’essere allergici alle pulizie di casa, ma per fortuna c’è un’eccezione, Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia è tra le poche a pulire quotidianamente ed ad occuparsi delle stoviglie sporche dei coinquilini. E proprio in cucina ieri Manila Nazzaro ha avuto un incidente che ha fatto preoccupare gli altri gieffini.

Mentre stava lavando un coltello, la conduttrice si è ferita ad un dito. Il taglio non era esattamente superficiale, infatti è stato necessario il pronto intervento di un medico, che ha subito disinfettato e fasciato la mano della donna. Nulla di gravissimo, la gieffina dopo essere stata fuori dai radar un’oretta per la medicazione, è tornata in casa e adesso sta bene.

Manila Nazzaro racconta della sua disavventura.

Ieri pomeriggio la Nazzaro ha raccontato ai gieffini che non erano presenti durante l’incidente, quello che le è capitato con il coltello.

“Mi sono tagliata con un coltello ed è arrivata la dottoressa a farmi la medicazione. Ho avuto un’incidente. Lavando un coltello mi sono fatta una ferita brutta, bella profonda. Sì non era un taglietto, era bello evidente. Ho subito capito che non era una cosa leggera ed è dovuta venire una dottoressa a visitarmi e medicarmi. Sì esatto è venuta e mi ha disinfettato ed ha sistemato tutto. Ora ragazzi non posso lavare i piatti perché ho la ferita e non sono arrivati dei guanti abbastanza larghi quindi mi fermo. Esatto non ci sono quelli taglia M, allora non tocco i piatti, visto come sto messa con la mano”.

Secondo voi Manila Nazzaro ha resistito ed è rimasta lontana dalla cucina e dai piatti sporchi? Ovviamente no e già ieri sera si è messa a lavare (per fortuna che hanno lei).