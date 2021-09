Magari non saranno già esplose dinamiche al Grande Fratello Vip 6, ma una cosa è certa: tutti parlano (e sparlano) di Soleil Sorge. Mentre Jessica Sellasié e Miriana Trevisan stanno preparando una catfight con l’ex corteggiatrice, Manila Nazzaro si è schierata dalla sua parte. L’ex Miss Italia ieri sera ha confessato a Raffaella Fico e Carmen Russo di provare simpatia per la Sorge.

La gieffina ha detto di apprezzare le donne forti e schiette come Soleil ed ha anche fatto uno spoiler. Secondo Manila Nazzaro stasera al GF Vip si parlerà del passato tra Soleil e Gianmaria Antinolfi e della loro lite. Come lo sa? Lo educe da quello che gli autori le hanno chiesto in confessionale.

Speriamo soltanto che Alfonso Signorini domani mostri alla Sorge tutte le cattiverie che altre gieffine hanno detto sul suo conto. Sono pronto a godermi la faida tra lo schieramento Miriana e Jessica vs Manila e Soleil.

“Soleil è una schietta e diretta. Quindi secondo me è stata chiara con Gianmaria quando gli ha detto che non voleva stare insieme a lui. Non penso proprio che non sia stata chiara. A me Soleil piace molto, potete dire quello che volete ma per me è fighissima e voglio interagire con donne così che sono dirette. Preferisco lei a chi fa le moine. Domani vedrete che se ne parlerà ancora di lei e Gianmaria. Vi dico che in confessionale mi hanno chiesto cosa penso di questa storia. Ma alla fine è giusto raccontare le nostre storie. Non si può dire “sono cavoli loro privati”, se vieni al Gf è normale che se ne parli. Vedrete che anche domani lui non riuscirà a tenere testa a Soleil. Parliamo di una donna fatta così, molto forte. E devo dire che mi piace anche per questo”.