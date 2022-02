Al GF Vip continua il mistero sulla presunta frase che potrebbe costare la squalifica a Nathaly Caldonazzo. Dopo Jessica Selassié, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni, ieri sera anche Manila Nazzaro ha parlato di questo episodio. L’ex Miss Italia ha rivelato a Nathaly di aver saputo del suo sfogo: “Oggi ho saputo di questa cosa qui. Ne parlavano gli altri“. Antonio Medugno è intervenuto per difendere la Caldonazzo, che nella casa del GF Vip è il suo pilastro: “Ma perché gli altri ci sguazzano in questa maniera?“.

Nathaly avverte Manila Nazzaro e Antonio Medugno.

La Caldonazzo ha apprezzato la difesa del suo pupillo, però ha chiesto a lui e Manila Nazzaro di non parlare più di questo argomento: “Perché sguazzano su questa cosa? Dai è palese, ve lo dico io, perché non hanno un cavolo di cui parlare. Ragazzi no, però vi prego, mi hanno chiesto proprio di non…”

Purtroppo non abbiamo ancora certezze su quali siano le frasi “gravissime” pronunciate da Nathaly, perché ogni volta che un gieffino ne parla, la regia cambia inquadratura. Forse il GF ha compreso che sono state parole dette in un momento di rabbia e vuole evitare che una polemica si abbatta sulla concorrente? Lo scopriremo stasera in puntata. Di sicuro sappiamo che Nathaly spera che il suo scivolone non vada in onda.

“Ma avete visto come ho sbroccato ieri? Mi auguro che non si senta tutto quello che ho detto, perché ho esagerato e anche tanto. Ma secondo voi lo vedremo? Il fatto è che non c’ho più visto e poi sono andata fuori dalle righe, ho davvero esagerato. Sì è stata un po’ una caduta di stile. Però il punto è che quando sbrocco in quel modo succede sempre quello. In ogni caso spero non si vedrà, che non lo trasmettano dai. Perché a voi ogni tanto non parte l’embolo? Ecco ieri è successo anche a me, può capitare dai”

Nathaly Caldonazzo commenta le sue frasi “gravissime da squalifica” #GFVip https://t.co/yeWB3aBKR6 — BICCY.IT (@BITCHYFit) February 23, 2022

che bell’amicizia che hanno antonio & nathaly sono una piacevole sorpresa #GFVIP pic.twitter.com/gTvof2QJrp — ℝ (@trashtvaddicted) February 24, 2022