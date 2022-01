Stamani Jessica Selassié ha fatto scoppiare il ‘copione gate’ rivelando di aver beccato Delia Duran a leggere qualcosa dentro l’armadio. Manila Nazzaro e Lulù hanno confermato la confessione della coinquilina dicendo che anche loro hanno visto la Duran in atteggiamenti sospetti dentro l’armadio.

Per questo motivo Manila Nazzaro ha indagato ed ha affrontato Delia: “C’è un mistero in questa casa che aleggia da stamani. Anche le ragazze Devo dirti una cosa. Visto che in questo momento mi sento la persona più vicina a te qui dentro, volevo capire delle cose. Che cosa ci fai spesso dentro l’armadio? Per caso leggi, una lettera, un coso particolare? Perché già altre volte ti ho visto appartarti lì dentro e volevamo capire“.

La compagna di Alex Belli ha detto all’amica di controllare il suo armadio: “No amore ma in che senso? Io mi prendo dei momenti per me. Devo fare delle cose. Puoi tranquillamente controllare con le tue mani, non nascondo niente davvero“.

Pensando a questi inciucioni che avrebbero già ribaltato la casa per trovare quel copione per crearci sopra venti dinamiche#gfvip pic.twitter.com/XeVCvU55RX — n i c 🦋 (@itsnicolecn) January 30, 2022

Manila Nazzaro risolve il mistero di Delia e del copione gate.

Subito dopo aver parlato con Delia, Manila è andata da Katia e Davide Silvestri a raccontare quello che ha scoperto. Purtroppo non c’è nessun mistero, Delia non nasconde dei fogli nel suo armadio, ma qualcosa di molto meno curioso.