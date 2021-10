Dopo giorni di quiete è tornata la tensione tra Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Questa volta però una parte della casa del GF Vip si è scagliata contro i tre gieffini in questione. La camera blu, capitanata da Manila Nazzaro ha accusato i tre di organizzare finte liti per avere più spazio nelle puntate.

“Ma chi crede più a questi teatrini? Il pubblico fuori sa bene che è finto, la gente non è scema. Sono cinque giorni che si abbracciano e vanno d’accordo e adesso litigano? Guarda caso sempre il giorno prima delle puntata scoppiano le litigate. Stiamo parlando della solita zolfa da un mese, basta, siamo stanchi. Io ho 44 anni e 23 di televisione, non mi faccio prendere in giro. Siamo qui dentro per portare quelle che siamo anche fuori. Dobbiamo essere vere. Abbiamo tante belle storie da raccontare e invece escono sempre queste liti identiche?! Qui cercano le polemiche al GF? E allora io smaschero loro tre che fingono e inscenano le polemiche. Le cose sono tre, o la cosa è creata ad arte da Sophie, o da Soleil o da Gianmaria. Oppure sono tutti e tre d’accordo“.

Manila Nazzaro: “Non farò mai queste litigate per avere più attenzione”.

“Parliamo di cose inventate, fritte e rifritte. Ci vogliono far passare per pazzi? Questi fanno le cose per visibilità. Magari facessero nuove litigate, è sempre la stessa cosa riciclata e fintissima. Preferisco stare un mese in meno, ma essere vera. Non faccio fuffa come loro. Se volessi fare litigate finte le farei molto più interessanti di loro.Ma qui di cosa stiamo parlando? Di teatri organizzati da altri e videomessaggi già pianificati? Potrei fingere anche io e litigare, ma non lo faccio, perché ho una carriera. Le donne e le ragazze che mi seguono sanno che sono vera e da me vogliono questo. Quindi non mi abbasserò mai a queste scenette, che tanto poi portano a una popolarità che dura un giorno”.

a Manila dei teatrini da 4 soldi by Corona non interessa e amiamo vederla esondare come un fiume che esonda finalmente #GFvip pic.twitter.com/ZfiW9ZHvLe — lopinionista🪞| la messa è finita (@lopinionistaweb) October 14, 2021

“Sophie dissociati”.

Manila Nazzaro ha affrontato Sophie Codegoni e le ha detto di dissociarsi da queste liti se è vero che non ha organizzato tutto con Gianmaria e Soleil: “Questa è una recita, per me questo è. Sophie se tu non sei d’accordo con loro dissociati. Distaccati se non c’entri nulla. Qui cercano le liti finte il giovedì per il venerdì. Tu dissociati e devi dire ‘io non voglio parlare più con te Soleil’“.

Manila dice che Soleil sbaglia nel pensare che tutte le donne le siano nemiche e che le parlino alle spalle mentre tutte le donne sono chiuse in stanza e le stanno parlando alle spalle #gfvip pic.twitter.com/9yI3vhaDQt — ano meno 🏳️‍🌈 (@its__lilo_bitch) October 15, 2021

Raga non avrei mai pensato di dar ragione a Manila . Ma è il Corona gate . Ma in quella stanza ci sono altri coinvolti 🤣🤣 Che cinema 🍿🍿🍿 Godiamoci lo spettacolo. Povero Nic che è fuori da questa roba . Gli suggerirei di scappare anche da Miriana che sa da di tutto 🍿#gfvip pic.twitter.com/IHVkHLJ7H5 — Gioie zuccarate (@cleoliv24) October 14, 2021

Jo Squillo: “Non farò mai il trash qui dentro”.

La Squillo si è trovata subito d’accordo con Manila Nazzaro: “Io alla mia età non mi sporco. Ma secondo voi mi metto a lanciare bicchieri o litigare per il cibo? Sono grande e voglio lasciare qualcosa, sono qui dentro per trasmettere delle belle cose. Però capisco che ci sono personaggi che funzionano per queste cose tipo liti o altro. Eppure Anche Sophie e Soleil stasera hanno dato tanto, una ha fatto degli abiti meravigliosi e l’altra ha giocato e ci siamo divertiti, il pubblico vuole queste cose“.

Le liti e il flirt estivo tra Soleil e Gianmaria sono di una noia mortale (lo erano anche settimane fa). Ma è anche vero che dentro la casa del GF Vip c’è qualcuno che non ha capito perché il pubblico segue il programma. I picchi di share sono arrivati con l’armadio di Cecilia e Ignazio, con il bullismo su Aida Nizar e le confessioni choc di Rosalinda/Adua Del Vesco. A NESSUNO interessa di sfilate, giochi, incontri con i parenti o amicizie farlocche. Ci sarà un motivo se tutti abbiamo odiato il GF Vip 3?

Manila: Soleil ha questo problema che pensa le donne parlino sempre male di lei Letteralmente lei e tutte le donne da un’ora:

#gfvip pic.twitter.com/FYQigOCGDJ — creestina (@creeestina) October 15, 2021