Manila Nazzaro rompe il silenzio: “Stefano Oradei, Lorenzo, vi racconto tutto…”

Mesi rivoluzionari per Manila che ha trovato il coraggio di fare delle scelte importanti per il suo bene.

Manila Nazzaro ha rotto il silenzio dopo l’addio a Lorenzo Amoruso e le voci di una nuova storia d’amore con Stefano Oradei. Lo ha fatto rilasciando un’intervista al settimanale Confidenze in edicola.

Nei giorni scorsi Manila aveva attaccato sui social i tanti haters che la insultavano per questa scelta di lasciare Amoruso con cui era insieme da 6 anni e mezzo.

Fonte: web

Manila si è detta oggi felice della sua vita, della rivoluzione che ha messo in atto e del coraggio che ha avuto di cambiare.

“Sono super contenta, sto benissimo e mi sento piena di energia e di entusiasmo. Ho letteralmente rivoluzionato la mia vita e c’è voluto coraggio, perché l’ho fatto senza certezze sul futuro” – le sue parole.

Oggi l’ex Miss Italia ha detto di essere una donna felice e al settimanale ha raccontato il segreto della sua felicità.

“Ho imparato a riconoscere le vibrazioni positive e a circondarmene. Così, mi sono buttata: ho chiuso una relazione importante e ho lasciato un lavoro sicuro. Insomma, in tre mesi ho cambiato tutto e l’ho fatto mentre affrontavo un problema al seno, un intervento alla schiena, la ristrutturazione del mio appartamento, un trasloco. E per concludere il rinnovamento, mi sono liberata anche delle extension ai capelli” – ha detto.

Quanto alla rottura con Lorenzo Amoruso, Manila ha ammesso che a poco a poco si è resa conto che la loro relazione era tossica e le cose non andavano per il verso giusto.

“Le cose con Lorenzo non sono andate come pensavo. A poco a poco mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica. E non avrò ripensamenti, perché lui ha detto falsità che hanno messo una pietra tombale sul rapporto”.

Per la prima volta ha poi parlato di Stefano Oradei. Manila non ha ufficializzato la relazione ma lo ha definito una “persona speciale”.