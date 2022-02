La campagna vaccinale continua a gonfie vele in Italia e questo riguarda anche per i vipponi del GF Vip, da Manila Nazzaro e Giucas a Katia Ricciarelli. La settimana scorsa la cantante lirica ha confessato sottovoce di aver ricevuto la terza dose: “Sì non so, mi hanno detto che non dovrei dirlo, ma adesso lo dico: prima mi hanno fatto il vaccino per questo sono un po’ rinco, tutto qui ecco“. Dopo Katia è toccato a Giucas e Nathaly Caldonazzo, che ad Antonio Medugno ha spiegato che hanno iniziato dagli over 50 a somministrare le terze dosi.

Manila Nazzaro parla dei vaccini al GF Vip.

In questi giorni è toccato anche ad Alessandro Basciano e Manila Nazzaro. La Miss Italia mentre chiacchierava con Miriana Trevisan, ha confessato di essere stata con il coinquilino ligure a fare la terza dose ed ha anche raccontato un aneddoto: “Ad Alessandro hanno chiesto ‘che patologie ha?’. Lui mi fa ‘Mani gli dici tu le patologie di cui soffro?’. Io ho risposto ‘guardi, varie e multiple’. No, quanto ci siamo divertiti oggi non potete capire. Come mi sento adesso? Ora molto bene, un po’ la testa pesante, ma per il resto tutto bene. Tu Miri hai dato l’ok per farlo? Ah, tu l’hai fatto a settembre l’ultima? può darsi che non rientri allora, perché devono essere passati circa sei mesi, quindi te lo diranno“.

La Trevisan invece sta ancora aspettando la terza dose: “Sì io l’ho fatto poco prima di entrare. Mi pare fosse l’otto settembre, la seconda. Adesso ho parlato con loro e vediamo. Ah, devono passare sei mesi? Allora mi diranno loro qualcosa, perché adesso sono cinque“.

Nel caso di Manila Nazzaro, non è il primo medico che incontra al GF Vip. Il mese scorso infatti la showgirl ha perso alcuni denti ed è stato necessario l’intervento urgente di un dentista (così come è capitato a Francesca Cipriani). Insomma, dal GF Vip a Grey’s Anatomy è un attimo.

