Nuova batosta per Soleil Sorge, che dopo aver perso al televoto contro Delia Duran ed aver ricevuto gli attacchi di diversi coinquilini, è stata vittima di un’offesa gridata da fuori dalla casa del GF Vip. Ieri pomeriggio infatti qualcuno ha urlato: “Soleil sei una gatta morta“. Manila Nazzaro ha sentito tutto ed è immediatamente corsa in camera a raccontare l’accaduto a Delia e Nathaly Caldonazzo, che non sono esattamente due bff della Sorge.

La Nazzaro però si è dissociata dall’hater di Soleil e ha detto di essere rimasta turbata da quelle urla: “Prima è successa una cosa che non mi è piaciuta. Hanno urlato contro Sole dall’esterno. Ho sentito chiaramente che le hanno dato della gatta morta. Che vi devo dire, queste sono cose che non mi piacciono. No Nat io non sono affatto d’accordo con te. Sono cose da cui io mi dissocio sempre perché poi possono capitare a turno. Credimi che mi ha disturbato sta roba. Sì però basta [fa cenno di smettere di parlare]”.

Delia e Nataly Caldonazzo, la reazione al racconto di Manila Nazzaro.

Appena ha saputo delle grida, Nathaly si è messa a ridere di gusto e subito dopo ha risposto a Manila Nazzaro: “Ascolta amore, ok che non ti piacciono ste cose, non è che succedono a turno fidati. Questo succede poi con la cattiveria. Uno raccoglie quello che semina. Giusto Delia? Stesso motivo per cui io con lei...”

La Duran si è limitata a dire che l’insulto rivolto alla sua rivale è frutto del suo comportamento: “Ma erano offese su Sole? Il fatto è che la gente da fuori vede tutto“. Appena Manila le ha fatto cenno di smettere di commentare l’accaduto, Delia ha frenato anche Nathaly (che era sotto le coperte e non poteva vedere la Nazzaro): “Nat amore no non parlare più“. Le due donne poi si sono nascoste sotto un lenzuolo tappando i microfoni, ma la Grande Sorella le ha rimproverate: “Ragazze scusate, mettete il microfono!”

Comunque preferisco la palese ‘spigolosità’ e il rancore di Nathaly (e il trash vendicativo di Delia) al buonismo di Manila Nazzaro, che passa tutto il giorno a sparlare di Soleil, per poi condire le sue stoccate con patetici tentativi di sembrare una vittima ‘io le voglio comunque molto bene, alla fine ci tengo tanto‘.

