Questi non sono giorni facili per Manila Nazzaro. Dopo la litigata con Soleil Sorge per una battuta fatta in radio dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, adesso l’ex Miss Italia ha avuto un problema di altra natura. Sembra infatti che la showgirl abbia perso due denti in appena 24 ore. La gieffina infatti ha già chiesto agli autori l’intervento urgente di un dentista. Nulla di grave o insolito, anche Francesca Cipriani al GF Vip ha perso dei denti (uno è finito nello stomaco di Nicola Pisu) e pure per lei è arrivato un dentista.

Sta cosa che Manila perde i denti mi ha sbloccato una paura che non doveva essere sbloccata #gfvip pic.twitter.com/mNX7zfFzK6 — Sansa Voglia | Sultano era (@sansa_voglia) January 28, 2022

Ma come stiamo a 3 denti caduti di Manila ma povera cucciola #gfvip — Fede88 (Sissi) (@Silviatrevisis) January 28, 2022

ho letto che manila ha perso un dente? Ma come fanno a perdere denti così questi raga

ormai perdono denti in ogni edizione 😭 #gfvip — aisha🦋 (@frostyelevenn) January 27, 2022

Manila Nazzaro, nuova lite con Soleil.

Come se non bastasse il problema con i denti, stamani Manila Nazzaro ha discusso nuovamente con Soleil. Tutto è iniziato per delle tazze e dei piatti sporchi: “Mio Dio che schifo hanno fatto stanotte? Mamma mia che schifezza dai, la terza guerra mondiale. Qui è tutto sporco, ieri sera c’erano Barù, Soleil e Davide. Anche Soleil e Barù non potevano lavare i piatti? Figurati, altrimenti si rovinano le mani! Non è che voglio lamentarmi, ma posso dire che tutto ciò fa schifo? Cosa costa lavare bicchieri e piatti invece di accumularli sporchi? Quanto parla lei, invece potrebbe lavare una tazza. Poi mi considera la donna delle pulizie. A questi non importa proprio nulla di tenere in ordine. Poi però c’è disprezzo per chi fa le cose“.

Quando Soleil si è alzata è sbottata contro la Nazzaro: “Dici che non ti frega nulla delle cose sporche degli altri e però ti lamenti di continuo. Ogni giorno mi sveglio con queste lamentele non ce la faccio più“.

L’ultima parola però l’ha avuta l’ex Miss: “Sole ascolta bene, te lo dico ora, questo è uno schifo totale! Se tu sei abituata così non è bello. Amore mio ti svegli sempre alle quattro. Questa adesso la sento casa mia e se ti rompo le balle mi dispiace per te. Qua si lamentano persone che non lavano un piatto nemmeno a morire dai fa ridere. Lei manco se fosse sotto tortura lo farebbe“.