I gieffini sono ancora scossi dalla puntata di lunedì sera, in molti infatti non si aspettavano l’abbandono/squalifica di Alex Belli. Manila Nazzaro però pensa che il ‘man’ potrebbe tornare presto nella casa di Cinecittà. Mentre era in cucina con Soleil e Jessica l’ex Miss Italia (che domani lascerà il reality) ha confessato: “Penso una cosa, un’ipotesi che potrebbe diventare realtà. Diciamo che se Delia non lo perdona lui tornerà qua dentro fidatevi“.

La Selassié però non è d’accordo con la coinquilina: “Non lo perdona lei? Amore questi due hanno già tr****to ieri sera dai. Te lo dico io e ridevano anche. Stavano proprio a ridere alla grande della bellissima grandissima figura di M che hanno fatto in diretta“.

Jessica:”Amore avranno già scop4to, saranno lì a ridere per la loro grande figura” JESSICA ENDED ALEX E DELIA#gfvip pic.twitter.com/GKXQgpVnBc — eric⁴ (@italbguy) December 14, 2021

“L’unica volta che Alex è andato in nomination se fosse stata eliminatoria secondo me sarebbe uscito” JESSICA PERCEPISCE IL 3% #gfvip pic.twitter.com/JBrKWljL6A — Carmelita (@scrivituoisogni) December 14, 2021

Manila Nazzaro ha ragione? Di sicuro Alex Belli potrebbe tornare al GF Vip per i confronti.

Ovviamente Belli non può rientrare in gioco quest’anno, però in qualche modo potrà fare dei comeback al GF Vip. Un’idea di quello che potrebbe succedere l’ha data Gabriele Parpiglia a Casa Chi:”I dati del GF Vip sono questi: record con 3,7 milioni, 23,5% di share. Picchi del 41% di share nel momento tra Soleil, Alex e Delia Duran. Leadership sul target femminile 15/64 con 24,7% di share e prima tendenza mondiale su Twitter con l’hashtag GFVip. Quindi è merito di Alex e Soleil? In parte quindi sì, si sono spesi. Cosa faranno senza Alex adesso? E comunque non vi dimenticate mai una cosa. Ci sono i confronti, poi mille modi per tirare avanti. Ad esempio come con la Gregoraci e Oppini l’anno scorso“.

Insomma, la soap ‘Chimica Artistica: Non è un Game (Io Esco)‘ è tutt’altro che finita. E in anteprima choc gold vi mostro la reazione di Soledad alla vista del suo man di nuovo nella casa in cui è nata tutta la loro chimica artistica…