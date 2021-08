Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, dopo aver messo alla prova il loro amore a Temptation Island, sono pronti al grande passo. Da poco, infatti, l’ex Miss Italia ha ottenuto il divorzio dall’ex marito Francesco Cozza (con cui ha avuto due figli, Nicolas e Francesco Pio) e può pronunciare un nuovo sì.

Fra le pagine del settimanale DiPiù, Manila e Lorenzo hanno dichiarato che si sposeranno “molto presto” e che la tenuta scelta per l’evento è la casa a Firenze di lui. Una villa avvolta nel verde.

“Dopo l’aborto spontaneo abbiamo sofferto, il medico ci ha detto di non perdere le speranze. Una cameretta nella nuova casa c’è, non si sa mai…”.

Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip, fra aborto e matrimonio

A gennaio, infatti, Manila Nazzaro ospite a Verissimo da Silvia Toffanin ha parlato dell’aborto spontaneo di cui è stata vittima:

“Una gioia condivisa è una gioia raddoppiata. Un dolore condiviso è un dolore dimezzato. La vita è uguale per tutti, i dolori sono uguali per tutti. Era giusto parlarne. Aborto spontaneo, bisogna dire questa parola. Non è un tabù. Può capitare ad ogni donna”.

La storia della donna sarà presto raccontata al Grande Fratello Vip anche se lei – per contratto – continua a restare vaga. “Io al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini? Io non so nulla. Ho sentito le voci, come tutti”. Se lallero.