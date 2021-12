Una settimana fa quando i gieffini hanno capito che il programma sarebbe stato prolungato Manila Nazzaro ha avuto dei dubbi se restare o meno. L’ex Miss Italia in un primo momento ha pensato di abbandonare la casa di Cinecittà.

“Io non so se ce la faccio, se ne vale la pena. Ho i miei bambini. Noi ci facciamo prendere dall’entusiasmo, ma ragazzi è troppo difficile. A breve ci chiamano uno alla volta in confessionale per dircelo? Ok bene almeno lo sapremo. Dovrei avere una motivazione per restare. Questa però non la trovo adesso. Inutile che mi ostino, va bene tutto, ma ho una vita fuori. Se qui non costruisco niente mi sento inutile. Se non mi sento utile, per me non ha più un senso restare”.

Dopo aver parlato con Soleil Sorge, la Nazzaro però ha cambiato idea e si era quasi convinta a rimanere, ma ieri è successo qualcosa che l’ha destabilizzata.

Manila Nazzaro: “Vi devo salutare”.

Dopo essere stata in confessionale a parlare con dei parenti, Manila Nazzaro ha annunciato che lascerà il GF Vip: “Mi sa che vi devo salutare. Ora non posso parlare. Sole tu che puoi fare questa esperienza fino alla fine, falla anche per me. Devo dire che loro [gli autori] sono stati super carini, ma… […] Poche volte, forse mai mi è successo di lavorare per la prima volta con una donna così giovane, così brava, tempisticamente e perfetta. Io ti auguro tutta la fortuna di questo mondo perché tu c’è l’hai qui nel cuore e anche nella testa fidati“.

Davide Silvestri si è detto dispiaciuto: “Vedi cavolo, chi vuole invece rimanere deve andare via e chi non vuole, deve rimanere“. Manila ha cercato di convincerlo a restare: “Purtroppo questa è la vita. Tu però Davide devi rimanere, non mollare, giocatela fino all’ultimo. Sei un competitivo, cosa vuoi mollare? Troverai il modo di giocare, troverai modo di giocartela“.

A far cambiare idea alla Nazzaro è stata una telefonata e l’ha svelato Aldo Montano: “Eh, ha ricevuto una telefonata un po’ particolare. Adesso però non ne può parlare. Spero che troverà una soluzione, non so la gravità della situazione ma se non lo può dire“.

Manila mi sa che domani va via. Dopo la telefonata credo l’abbiano convinta a lasciare da casa. E lei non vorrebbe. Da quello che ho intuito io. #gfvip — Pablito (@Pablito01077651) December 12, 2021

Sono in “silenzio stampa” perché vedere una Donna soffrire, perché non può continuare a fare il suo LAVORO lo trovo disgustoso e spregevole. Avrei accettato molto di più la decisione se fosse arrivata per sua coscienza, non per quella di un’altra persona. #gfvip #manila — trashsutrash (@trashsutrash1) December 12, 2021