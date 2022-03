Negli ultimi giorni Manila Nazzaro si è lamentata perché le principesse Selassié in più occasioni avrebbero detto di voler arrivare entrambe in finale per avere più possibilità di portare a casa il premio di 100.000 € (la metà dovranno devolverlo in beneficenza). Lunedì notte dopo la puntata Jessica ha spiegato all’ex Miss Italia perché la sua situazione e quella di Lulù è diversa da quella degli altri.

“Certo che mi farebbe piacere vincere il montepremi e arrivare in finale con mia sorella. Non mi rimangio le frasi, se siamo in due abbiamo più possibilità. Non credo che siamo le sole a voler vincere qui dentro. I soldi ci farebbero comodo anche per aiutare la famiglia. […] Ok che tutti abbiamo bisogno di soldi, però i casi sono diversi. Poi voi comunque guadagnate di più qui rispetto a noi due. Se vogliamo parlare di soldi e guadagni, di quanto ho guadagnato stando qui a lavorare per sei mesi, vi posso assicurare che è meno, del meno, assolutamente meno di quello che prendi tu e gli altri. Capisci il senso? Certo qualcosa ho guadagnato, ma so che nel mentre che io sto qui dentro non ho guadagnato in pratica, perché tutto quello che mi danno…”

Manila Nazzaro: “Noi guadagniamo di più perché abbiamo 20 anni di carriera alle spalle”.

Dopo aver ascoltato le parole di Jessica, Manila Nazzaro le ha spiegato che anche se il suo cachet è più basso, deve vedere il GF Vip come un’investimento: “Jessy ok non avrai guadagnato chissà quanto, ma tu stando sei mesi qui dentro hai investito sul tuo futuro, Diciamo che è comunque un investimento. Poi ovvio che prendi meno rispetto a noi e ci sta dai, penso che abbiamo 20 anni di carriera in televisione. Quindi ci sta pure che le cifre siano diverse. Dunque è chiaro che non si possono fare dei paragoni. Stesso discorso vale per te Lulù, ma si tratta comunque di un bell’investimento“.

A proposito di soldi e guadagni, dalle prossime edizioni potrebbero prevedere dei bonus per i concorrenti che si distinguono per la partecipazione attiva al reality. Con la promessa di un po’ di cash extra per chi crea dinamiche vedremmo volare extenshion, nascere alchimie e scoppiare catfight quotidianamente. Insomma, guerra ai comodini ruba cachet.

#GrandeFratelloVip #GFVIP Manila Nazzaro contro Jessica: “Vuole andare in finale per vincere i soldi, tutti ne abbiamo bisogno” pic.twitter.com/MVTtmTUsRc — GF VIP e Isola dei Famosi (@GF_diretta) March 7, 2022

quello che intendeva manila è che tutti lì dentro hanno bisogno di soldi e che non è giusto cercare di impietosire gli spettatori con tale argomento per arrivare alla vittoria, ragionamento che ha senso #gfvip — jas (@whoisjasmiin) March 7, 2022