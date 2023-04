Manila Nazzaro in lacrime in tv: “Non mi vergogno!”

Dopo aver raccontato della sua separazione da Lorenzo Amoruso a Verissimo, Manila Nazzaro ieri è stata da Serena Bruzzone a Oggi è Un Altro Giorno ed ha parlato di un altro episodio molto doloroso. La Miss Italia ha raccontato di aver perso un figlio nel 2020. L’ex gieffina ha spiegato che le donne non dovrebbero mai vergognarsi di parlare di certi argomenti.

Manila Nazzaro: “Ho perso mio figlio e voglio parlarne”.

“Sotto pandemia sono rimasta incinta, ma purtroppo ho perso il bambino, non aveva più battito. C’è ancora tanta difficoltà a raccontarlo. Noi donne portiamo una serie di pesi. I tabù sono sulle nostre spalle. C’è vergogna di parlare dell’aborto spontaneo. Come se noi non fossimo state in grado di portare avanti una vita umana. Poi è arrivata la decisione di scrivere un libro. Sono migliaia le donne che provano vergogna, che si sentono inadeguate. Questo è sbagliato, perché sono dolori profondi, ma di cui si può parlare. Una donna si sente mamma dal primo test di gravidanza. Poi lo perdi e ti senti dire ‘vabbè non era nato’. Intanto l’essere già mamma non compensa il dolore di perdere un altro figlio. A me i tabù mi hanno sempre fatto incavolare. Sto bene se combatto per i miei ideali. Non bisogna mai vergognarci. Pensiamo che raccontarlo e condividere aiuta. Parlarne è terapeutico ed è quasi un abbraccio. Sono ricordi che esistono ed esisteranno sempre. Quindi tanto vale parlarne e condividere ciò che è stato”.

Laura Freddi: “Questa cosa è successa anche a me in passato”.

In studio è intervenuta anche Laura Freddi, che si è commossa dopo le parole di Manila Nazzaro: “Hai fatto bene a raccontarlo. La capisco perché è successo anche a me. Sono d’accordo con lei perché anche io ne ho parlato e non me ne sono mai vergognata. Non ho mai avuto il problema di non doverlo racontare. L’ho condiviso con altre donne con delle mie amiche. Direi che è un po’ un alleggerirsi ed è vero che sembra un grande abbraccio“.