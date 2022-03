Manila Nazzaro a un passo dalla semifinale si è lasciata andare ad un bilancio di tutto il suo percorso all’interno del Grande Fratello Vip. La ex Miss Italia infatti, è una delle concorrenti arrivate alle ultime puntate del programma ma non fa ancora parte dei finalisti.

Un momento di grande sconforto quello attraversato dalla concorrente negli ultimi giorni che, si è ritrovata ancora una volta in nomination. A mandarla al televoto sono state le sue principesse Selassié che sembrano non apprezzare i suoi modi di fare e il suo comportamento.

Manila durante la giornata di ieri ha così confessato i suoi pensieri a Davide Silvestri, riflettendo sul vero legame nato con Jessica e Lulù. Nel corso delle puntate, le due principesse hanno dimostrato dei comportamenti altalenanti nei confronti della Nazzaro che ora, si ritrova a dover fare i conti con l’ennesima nomination.

Manila Nazzaro in lacrime al GF Vip: “Mi hanno distrutto psicologicamente”

La ex Miss Italia nella giornata di ieri ha così esposto i suoi pensieri nei confronti delle principesse proprio a Davide Silvestri. Entrambi infatti, più di una volta si sono trovati ai ferri corti contro di loro ed è proprio la gieffina ad affermare: “Andiamo subito di Nomination, quindi mi hanno nominato Katia e le Principesse”.

“Loro dall’inizio alla fine mi hanno sempre martellato. L’unica che con me è sempre stata coerente è stata Lulù, non ho mai avuto una sorpresa da lei. Non si è mai tirata indietro nei miei confronti”

“Da fuori c’è stato un massacro psicologico senza alcun significato, mentre per Lulù la questione è diversa perché lei ha sempre voluto chiarire e parlare con me. Le altre hanno sempre un po’ considerato inutile, come se non mi mettessi in gioco per alcune cose, e mi sono sentita un po’ trattata male”, ha continuato Manila Nazzaro in lacrime.

A differenza di altri, Davide ha avuto diversi battibecchi e incomprensioni con Lulù affermando: “Invece con me Lulù non è stata coerente. Arrivati a questo punto del gioco, non mi faccio prendere in giro, non mi fiderei ciecamente. Sono un po’ dispiaciuto, perché non è stato un vero confronto”.