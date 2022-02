Lorenzo Amoruso è da anni il compagno di Manila Nazzaro e i due hanno affrontato indenni anche la prova di Temptation Island Vip. L’ex calciatore si è sempre dichiarato fiero e innamoratissimo della sua fidanzata e proprio per questo il nuovo tweet dell’uomo ha scioccato tutti. Amoruso ha scritto su Twitter che non riconosce più Manila e che per questo si prende del tempo per pensare. Ma esattamente su cosa deve riflettere?

“Mi sono innamorato di una donna forte risolta e decisa che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato …mi prendo il mio tempo per riflettere”.

E pensare che poche settimane fa Lorenzo Amoruso ha difeso la sua Manila Nazzaro, scagliandosi contro Katia Ricciarelli e Clarissa Selassié.

“Piccola Clarissa, e non dico piccola per la tua età ma per la tua piccolezza in tutto quello che hai detto e mostrato nella casa, non meriti altri commenti perché ti commenti da sola per la tua inutilità e la tua pochezza come persona e come bimba viziata. RESPECT”.

“Tanti complimenti a Katia Ricciarelli. Sarà anche una signora solo come status, ma per il resto è una vergogna. Cara Katiuscia Ricciarelli ho voluto credere ad un vecchio retaggio che ti ha reso una donna forte e ti ho scusato per tutti gli “aggettivi” che hai utilizzato verso persone nella casa ma purtroppo mi devo ricredere e dare ragione a coloro che ti hanno definito una donna arida di sentimento e d’amore verso gli altri e soprattutto verso le donne ma soprattutto verso chi ti ha trattato come tu fossi sua madre. Signori si nasce!”