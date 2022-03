Il rapporto tra Manila Nazzaro e Kabir Bedi è iniziato bene ed è finito nel peggiore dei modi. L’attore indiano nelle ultime settimane passate al GF Vip ha dato della falsa, ipocrita e disperata alla Miss Italia. Nonostante ormai sia fuori dalla Casa di Cinecittà, Kabir non ha cambiato idea su Manila Nazzaro e in una nuova intervista rilasciata ha Chi si è scagliato contro di lei.

“Con Manila non ho avuto un buon rapporto, perché pensavo che lei fosse amica, ma ha dimostrato di non esserlo. Io penso che lei sia disperata e pronta a tutto pur di vincere. Ma questa è solo una mia impressione dopo avere visto il suo comportamento. Se sono uscito per colpa nella nostra lite? È possibile. Lei ha detto tante cose alle mie spalle che ho sentito dopo essere uscito, ma non so quale sia stato l’impatto di quella discussione che ho avuto con lei. Da questa esperienza, comunque, ho imparato una cosa. Come dice un vecchio proverbio inglese: ‘Mai lottare contro un maiale, entrambi si sporcheranno, ma il maiale si divertirà’. E voglio chiudere senza un bacio”.

Parole che non stupiscono, visto che la scorsa settimana durante una puntata del GF Vip Kabir ha detto: “Mi mancano tutti e tra i ragazzi della casa l’unica che non mi piace è Manila Nazzaro. Non soltanto per il bacio di Giuda che mi ha dato, ma perché è falsa e tradisce, era amica di Soleil e l’ha tradita, poi l’ha fatto anche con Katia Ricciarelli“.

Tra Manila e Kabir il rapporto non è mai stato idilliaco… ma anche con Katia i problemi sembrano insanabili. #GFVIP pic.twitter.com/NDCAVVJfek — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 21, 2022

Manila Nazzaro contro gli attacchi di Kabir.

“Kabir è fatto di carne e ossa come noi, ma quando parla lui sembra di essere di fronte al Sacro Graal. Lui ha fatto una grande figura di merd* stasera. Una figura cattiva, ingiusta e gratuita. Un accanimento assurdo. Ha colpito una mamma… mi ha chiamata disperata e mi sono stufata di comprendere e giustificare le persone. Anche Katia non ha preso le mie difese. Quelle parole sono veramente cattive… lui non sa nulla di me. Cosa fa a dire che sono disperata e voglio arrivare a tutti i costi in finale?”

Mama kabir a tirato il arco, pero manila deve fare un po di autocritica come mai quando tutti escono dicono di lei che parla dietro di spalle e di conseguenza e falsa #gfvip https://t.co/hwt1ir1w5Q — Emma (@aemmlia) March 2, 2022