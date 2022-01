Ogni volta che i gieffini escono dalla mystery room dopo le nomination, Alfonso Signorini ricorda loro di non rivelare nessun voto ai concorrenti immuni, così da non influenzare le loro votazioni in confessionale. Manila Nazzaro però deve essersi scordata questa regola, perché lunedì scorso poco prima della fine della puntata ha fatto uno scivolone. Rientrata nel salone la Miss Italia si è seduta accanto a Katia Ricciarelli che la ha chiesto come fossero andate le nomination palesi. La Nazzaro senza farsi troppi problemi – a bassa voce- ha spifferato tutto quello che è successo nella mystery. I telespettatori di Canale 5 non se ne sono accorti perché in onda c’era la pubblicità, ma chi ha seguito Mediaset Extra ha visto tutto.

“Chi è stato votato adesso? Miriana da Sole, Soleil da Miriana. Soleil ha preso il voto anche da Manuel, boh ne ha presi diversi. Manuel l’ha preso da Sophie che dice ‘tanto sappiamo che andrà via molto presto quindi lo nomino’. Poi Federica ha fatto un voto nullo perché ha votato Carmen, che non si può votare. No, non ho detto che non si può votare Federica. Dicevo che Federica ha votato Carmen, che è già in nomination e quindi il suo voto è stato annullato”.

I telespettatori contro il gesto di Manila Nazzaro.

Sono in molti su Twitter a chiedere che venga preso un provvedimento per la gieffina che ha trasgredito le regole: “Adriana confido in te per venerdì, guarda quello che ha fatto con Katia, le ha raccontato le nomination!”. “Ci sono delel regole e Manila in questo momento non le sta rispettando raccontando tutti i voti alla Ricciarelli”. “Servirebbe una nomination d’ufficio per Manila Nazzaro che dice le votazioni a Katia“.

Scusate ma perchè per Lulù i provvedimenti arriverebbero subito e per Manila che non rispetta mai il regolamento e riferisce le nomination SEGRETE alle amichette non si fa mai niente? Ma una nomination d’ufficio no eh? @GrandeFratello @AdrianaVolpeTV #gfvip #katiafuori — cherry🍒🧚‍♀️ (@cherry19611883) January 11, 2022

Ma si prenderanno provvedimenti per Manila che ha detto le nomination a KATIA?

Ma sicuramente no vero? Perché ormai tutto è concetto

Togliete il regolamento a questo punto #gfvip — Alessia Mastrodomenico (@AlessiaMastrod1) January 11, 2022

Anche Clarissa Selassié è intervenuta: “Grande Fratello qui c’è una violazione del regolamento. Qui vengono dette le nomination nonostante sappiamo tutti che il segreto è una regola fondamentale del programma“.