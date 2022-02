Manila Mazzaro è da ben cinque mesi della casa del Grande Fratello Vip e quale occasione migliore di questa, quindi, per recuperare tutti i suoi spot tv trash?

Se durante il GFVip dello scorso anno abbiamo rispolverato alcuni vecchi spot televisivi delle gieffine scoprendo che Samantha De Grenet è la regina del gorgonzola, Maria Teresa Ruta è fan della patata che attira ed Antonella Elia è libera come l’aria grazie a Lines Seta Ultra, oggi è la volta Manila Nazzaro che nel corso della propria carriera è stata testimonial Miluna ed anche di Ferrovie del Gargano.

Lo spot per le ferrovie dove l’ex Miss interpreta un’autista risale al 2015.

“La stazione di Apricena Città si trasforma in un set con Manila Nazzaro, foggiana nel sangue e conduttrice Rai” – si legge in un articolo a riguardo – Tra luci, cameraman, tecnici e truccatori con tanto di regista e comparse. Una mattinata di riprese per i nuovi spot pubblicitari della nostra Azienda con il volto e la bellezza di Manila, fresca testimonial delle Ferrovie del Gargano, coccolata e ricercata dai viaggiatori pronti a scattare un “selfie” da far girare sui social. Sul set un ospite speciale: il direttore generale Vincenzo Germano”.