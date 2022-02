Subito dopo la festa rock organizzata dal GF, Manila Nazzaro e Miriana Trevisan si sono appartate su un divanetto a s-parlare dell’avvicinamento tra Delia Duran e Soleil Sorge. Le due gieffine poi hanno ripercorso i mesi passati nella casa e Miriana ha tirato in ballo la sua “storia” con Nicola Pisu. Manila Nazzaro ha ricordato quando l’ex gieffino ha vomitato una frase orrenda contro la Trevisan ‘meriti uomini che ti trattano male‘. Commentando l’accaduto, l’ex Miss Italia ha detto che per lei un uomo che dice quelle cose potrebbe anche ‘morire affogato’.

“Ci sono state delle cose che non mi sono piaciute sue. Lo so che non è stato bello. Poi soprattutto come sempre, quella roba brutta che ha fatto in confessionale. Sì dai quando durante le nomination ti ha votata e ha detto ‘speriamo che trovi uomini che…’. Cioè Miri lì ha toccato il fondo e per me puoi morire affogato. Lì proprio metti un muro. Quando un uomo ti dice una cosa del genere è la fine boom, basta ed è bene così. Ti disse che meritavi un uomo che ti trattasse male, è stata una cosa brutta senza giustificazioni. Quella li è stata brutta, ha toccato il fondo”.

La frase usata da Manila Nazzaro ha fatto scoppiare una polemica. Su Twitter diversi telespettatori hanno attaccato duramente la gieffina per le sue parole.

Prima però di accusare Manila di cose esagerate bisognerebbe analizzare bene il suo discorso. Che si tratti di uno scivolone è ovvio e anche di parole eccessive, ma la frase incriminata a me pare un modo di dire – un po’ forte certamente – ma nulla di più. Un po’ come quando si dice ‘per me sei morto’, ‘per me puoi morire‘, non sono certo minacce e non significa augurarsi la morte di qualcuno.

#gfvip Manila riferito a Nicola Pisu: per me puó morire affogato @GrandeFratello per quanto tempo ancora dovete far passare questi messaggi schifosi? — Lori (@Lori74331794) February 6, 2022

Manila e Miriana alle 3 di mattina che riescono a sparlare di Delia, Soleil e per non farsi mancare nulla ci buttano dentro anche Nicola Pisu. Il bello è che una delle 2 si lamenta se gli altri fanno festa, ma la lingua non le si stanca mai per sputare veleno! #gfvip — GiuBK20 (@Bk20Giu) February 6, 2022

Manila Nazzaro: “Alla fine ci siamo tutti accorti di quello che ha fatto”.