La soap Chimica Artistica: Non è un Game va avanti da mesi e molti gieffini soffrono il fatto di avere meno spazio in puntata a causa del tempo dedicato proprio ad Alex e Soleil. Ieri sera Manila Nazzaro, Carmen Russo ed Eva Grimaldi hanno parlato proprio di questo. Evidentemente i vipponi erano convinti che con l’uscita di scena del ‘Man’ le cose sarebbero cambiate.



Alex giustifica i suoi comportamenti pubblici fuori dalla Casa come percorso per recuperare il rapporto con Delia… ma Soleil si sente ferita da alcune esternazioni e da alcune recenti dichiarazioni. #GFVIP pic.twitter.com/o5zeDifAlD — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 20, 2021

Manila Nazzaro, Carmen Russo ed Eva Grimaldi sugli spazi dedicati ad Alex e Soleil.

Il punto è che i picchi di share delle ultime puntate riguardano proprio Belli, la Sorge e la Duran. Il confronto tra Alex, Delia e Soleil una settimana fa ha raggiunto il 41% di share e basta fare un salto su Twitter per vedere che Alex ha monopolizzato anche l’hashtag GFVip. Insomma, la gente si lamenta, ma evidentemente non ne ha ancora abbastanza di questa telenovela.

La prima a lamentarsi ieri sera è stata la nuova arrivata, Eva Grimaldi: “Tutta questa cosa ha stancato sinceramente. Devo ammettere che io ero appassionata di questa sorta di Beautiful, adoravo ero a casa a letto. Mangiavo i popcorn davanti la tv per la passione di questa soap. All’inizio ti appassiona ma ora basta, non esistono solo Alex e Soleil. Esistono altri rapporti, esiste Manila Nazzaro, esiste Carmen Russo basta! Stasera quanto è durato il loro spazio di Alex e Soleil? Un’ora, un’ora e mezza, basta“.

Manila Nazzaro si è detta subito d’accordo con l’amica: “Lo so e hai ragione. Qui sono successe mille cose qui in questa casa in questo ultimo mese, ma non abbiamo mai avuto un minuto in trasmissione delle nostre cose. Spero che fuori qualcosa sia uscito, questa è la speranza. Perché altrimenti siamo state qui solamente per lavare i piatti. Diciamo che spero questo almeno“.

Anche se meno diretta (come sempre d’altronde), ma anche Carmen è d’accordo con le due coinquiline: “C’è Alex quando parla ha la voce che sembra proprio impostata e questa cosa aveva le caratteristiche della telenovelas, lui, lei e l’altra. Questa cosa dura da tanto perché funziona“.