Manila Nazzaro proprio non sopporta Caterina Balivo e l’antipatia verso la conduttrice l’ha manifestata anche nel video promo del Grande Fratello Vip.

Intervistata da TvBlog, l’ex Miss Italia è entrata nel vivo della vicenda specificando come mai non le piace la Balivo.

E ancora:

“Ho promesso di fare un GF di pace e di cuore. Certo, invece che la Balivo, avrei potuto dire che mi sta antipatico il mio professore di geografia. Ma io sono nata in televisione e la televisione la faccio da sempre, quindi è importante che venga raccontato qualcosa che sia vero e che interessi la gente. Io non ho detto che Caterina Balivo sia una persona tremenda o cattiva, ma ho detto che con lei non ho mai legato in 22 anni. Io l’ho sempre ammirata come conduttrice, ma ho avvertito un astio da parte sua per il fatto che io abbia vinto Miss Italia.

Io e Caterina abbiamo fatto sempre scelte di vita e di lavoro molto diverse, ma non per questo è autorizzata a sminuirmi. Io ho avuto problemi di salute importanti, ho scelto di fermarmi, di sposarmi. Non è carino che una persona dica ‘quella che ha vinto Miss Italia’ – senza neanche fare il mio nome – ‘ha vinto il concorso, ma io, pur arrivando terza, ho lavorato molto di più’. E questo è accaduto decine di volte. E io non ho mai ribattuto”.