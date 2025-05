Manila Nazzaro e Stefano Oradei rispondono alla chiusura di The Couple

Nella quarta puntata di “The Couple”, Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno affrontato i fratelli Mileto in un gioco simile a Jenga ma in versione maxi. La coppia, accusata di irregolarità da diversi spettatori, è stata al centro di una critica anche da parte di “Striscia la Notizia”, che ha chiesto la ripetizione della puntata. I telespettatori si sono appellati a Ilary Blasi e alla produzione, sottolineando la necessità di trasparenza. Tuttavia, il reality ha chiuso e il milione in palio è stato devoluto a un ospedale di Genova.

Dopo la conclusione del programma, Manila e Stefano hanno condiviso un video sui social ringraziando i fans per il supporto e anche per le critiche ricevute. Hanno espresso gratitudine per aver potuto intrattenere il pubblico durante il loro soggiorno nella casa. Hanno dichiarato: “Siamo tornati a casa, grazie per il sostegno e le parole di affetto”.

La reazione della coppia sembra essere stata positiva nonostante l’imprevisto finale del reality. Anche Pierangelo Greco ha mostrato una reazione serena. Tuttavia, molti fan si sono detti dispiaciuti per la chiusura improvvisa del programma senza una vera finale, mentre altri hanno cercato di ironizzare sulla situazione, come dimostrano i commenti sui social. Nonostante le polemiche, Manila e Stefano sono apparsi grati e affettuosi, accettando le critiche con serenità.

