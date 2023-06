Manila Nazzaro e Stefano Oradei non si nascondono più: ecco la prima foto insieme

I due sono stati fotografati insieme per la prima volta da quando sono uscite le voci di una relazione.

Manila Nazzaro sembra aver archiviato la lunga storia d’amore con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso e ora sembrerebbe aver già fatto breccia nel cuore di un’altra persona.

A lanciare lo scoop per primo fu il portale Today.it che fece il nome di Stefano Oradei, ballerino professionista che è stato per anni nel cast di Ballando con le Stelle. Voci che avevano trovato conferme anche da parte dell’ex Amoruso che nel corso di una diretta Instagram aveva svelato di essere a conoscenza di questa nuova frequentazione avanzando anche l’ipotesi che tra i due ci fosse qualcosa ancor prima della loro separazione.

“Tanta cattiveria e vigliaccheria nei miei confronti. Ormai lo sanno tutti, quindi non ho problemi a dirlo: la signora Nazzaro, pochi giorni dopo che avevamo rotto e probabilmente già prima, guarda cosa arrivo a pensare, si frequentava già con un’altra persona” – l’accusa lanciata da Lorenzo Amoruso nella diretta social.

Oggi quelle che sembravano solo delle voci trovano conferma grazie ad una foto pubblicata dal portale Pipol Tv dove si vede Manila insieme a Stefano ad un incontro con delle amiche di lei. Sotto lo scatto è stata aggiunta la seguente didascalia:

“Manila Nazzaro e Stefano Oradei si trovano nello stesso sporting club di Roma. Lui è impegnato in lezioni di danza a cui partecipano le amiche di lei, Milena Miconi e Angela Melillo. Lei però non scende in pista ma è poco distante. E si lascia fotografare con il gruppetto di amiche a cui si unisce anche Barbara Bouchet. Nel centro sportivo sono di casa e si scattano una foto tutte insieme e con loro compare anche Stefano Oradei, al fianco di Manila. E’ la prima immagine social.”

Vedremo se nei prossimi giorni i due ufficializzeranno la loro storia d’amore magari sui social dando conferma a quelle che ad oggi sono voci confermate però da scatti insieme.