Manila Nazzaro e Stefano Oradei: il tatuaggio dell’amore vero

Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno deciso di fare un tatuaggio di coppia, un gesto che sottolinea e celebri il loro profondo amore. Questa scelta si aggiunge a un percorso che ha visto la loro relazione crescere rapidamente, culminando nel matrimonio e in diverse dimostrazioni simboliche della loro unione.

Il loro legame, visibile in ogni apparizione pubblica e nei post sui social, si è consolidato anche grazie al matrimonio, celebrato in due eventi significativi. Il primo passo è avvenuto con il rito civile in Campidoglio, seguito da una grande festa a Villa Miani, alla quale hanno partecipato circa 150 invitati del mondo dello spettacolo. Manila, durante un’intervista, ha descritto Stefano come un partner eccezionale che le fa sentire un amore profondo.

In aggiunta al matrimonio, Manila e Stefano desiderano allargare la famiglia con un figlio, nonostante le difficoltà legate alla salute e la presenza dei due figli di Manila dal precedente matrimonio. Manila ha fatto sapere di sentirsi supportata dal marito, il quale ha espresso il suo forte desiderio di paternità, dimostrando di essere pronto a lottare per realizzare questo sogno, anche affidandosi alla scienza se necessario.

Recentemente, la loro relazione è stata messa alla prova da un incidente in moto che ha coinvolto Stefano. In quei momenti difficili, Manila ha mostrato preoccupazione e supporto. Il tatuaggio di coppia non è un semplice simbolo, ma rappresenta un legame costruito su passione e rispetto, sigillando una storia d’amore che continua a sfidare le avversità.

