Nuova lite nella casa del GF Vip e ancora una volta al centro c’è Soleil Sorge, che questa volta si è scontrata con una sua “amica”, Manila Nazzaro. Tutto è iniziato sabato sera per il compleanno di Miriana Trevisan. Alla Sorge toccava cucinare, ma l’ex Miss Italia ha insistito per occuparsi della cucina anche se non era il suo turno e Soleil ha chiarito: “Ok, basta che domani non venga fuori che mi sono rifiutata o che non voglio pulire. Perché sono state loro a dirmi che avrebbero cucinato stasera“.

A festa finita Manila Nazzaro, Jessica Selassié e Carmen Russo si sono occupate di lavare i piatti, mentre Alex Belli e Soleil ridacchiando si sono messi a sghignazzare: “Hai voluto cucinare? E adesso pulisci! Te piace preparare la torta? Bene ora pulisci“. Come se non bastasse all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è caduto il bicchiere con il vino per terra ed ha lasciato una macchia in veranda.

La delusione di Manila Nazzaro.

Stamani Jessica Selassié e Manila Nazzaro si sono lamentate della macchia di vino lasciata da Soleil e del fatto che la ragazza si fosse messa a ridacchiare di loro mentre pulivano.

“Io non è che faccio un caso assurdo per il vino, ma in generale. Ma figurati che mi frega a me del vino, mica è casa mia, è il principio. Ci sono rimasta male che hai fatto dell’ironia sulle pulizie. Ho lavato i piatti fino alle 3 di notte capisci? Devo parlare con un tono tranquillo? Questo è il mio modo di parlare quando sono colpita. Mi hanno detto che tu ironizzavi sul fatto che io stessi pulendo e ci sono rimasta male, è la verità. Comunque io non porto rancore, figuriamoci poi a te, sai il bene che ti voglio e il rapporto che c’è tra noi”.

I toni si sono accesi e la Sorge ha accusato gli altri gieffini di essere falsi e codardi: “A me faceva ridere che la casa era piena di panna lanciata per aria da tutti gli altri e voi avete notato soltanto il mezzo bicchiere di vino che mi è caduto. La casa intera era sottosopra e voi avete sottolineato solo il vino. Questa casa è piena di falsi e codardi, non ne posso più. Io non ti ho mai ridicolizzata e non mi mettere cose in bocca!”

A Soleil Sorge va riconosciuto il merito di mettere il pepe in questa edizione (che per adesso non è proprio memorabile), ma è anche vero che farebbe saltare la pazienza anche ad un santo. La Nazzaro invece dovrebbe smetterla di dire che è amica di Soleil, le due non sono affatto amiche ed è palese.

Soleil contro Manila: “È una Casa di falsi e di codardi” 💥 #GFVIP https://t.co/EjifrJxL4P — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 7, 2021

Manila: “ma cosa dici, nessuno voleva creare un caso su sta cosa” Sempre Manila che è tutto il giorno che ne parla con chiunque in assenza di Soleil 🤡🤡🤡#gfvip pic.twitter.com/hzB4Ci2rxb — THE BRAVE🔥 (@jidanisbored) November 7, 2021