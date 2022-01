Manila Nazzaro un tempo era una grande amica di Soleil Sorge (“L’ho difesa sempre anche quando era indifendibile“), ma l’entrata di Delia Duran ha smosso più di un equilibrio. Da quando la pantera sud americana è entrata nella Casa, infatti, l’ex Miss Italia si è unita molto a lei allontanandosi inesorabilmente dalla bionda italo-americana.

Manila Nazzaro volta le spalle a Soleil e corre da Delia: “Follia umana” #GFVIP https://t.co/lAtmh9CgdH — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 18, 2022

Durante la scorsa puntata le due hanno anche bisticciato in diretta e quando Manila Nazzaro ha confessato che per lei è difficile stare lì perché non vede i figli da quattro mesi, Soleil Sorge ha risposto ironizzando: “Oh poverina“. La risposta non è per niente piaciuta alla Nazzaro che se l’è ovviamente legata al dito.

Manila Nazzaro e Soleil Sorge ai ferri corti litigano in cucina, il video

Qualche ora fa, infatti, Manila ha rinfacciato a Soleil un’altra sua esternazione fatta nei suoi confronti.

“Si sono alzati tutti ad un certo punto dopo la tua battuta sgradevole nei miei confronti. Hai detto ‘se ti vuoi divertire stai qui altrimenti [vai da, ndr] Manila che sta lavando i piatti’. Non sei stata molto carina, va bene. Posso non leggerla come una battuta? Non puoi prendermi in giro perché mi faccio un mazzo anche per le cose tue”.

Soleil Sorge indispettita ha risposto: “Ah sì, ok, certo. Quindi non posso prendere in giro una cosa? Se volete fare un caso su questa battuta divertitevi ma io mi sono proprio rotta!“. Per poi andarsene.