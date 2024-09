Manila Nazzaro: È Incinta? La Verità Svelata Dopo i Controlli

Sabato 21 settembre, il programma “Storie di Donne al Bivio”, condotto da Monica Setta, ha visto come ospite Manila Nazzaro, ex Miss Italia, che ha parlato della sua desiderata gravidanza. Manila, già madre di due figli da un precedente matrimonio, ha espresso il sogno di avere un bambino con il nuovo marito Stefano Oradei, nonostante i 46 anni che complicano statisticamente una gravidanza. Durante l’estate, diversi rumors hanno circolato su una possibile gravidanza, ma l’attesa conferma non è arrivata.

Manila descrive il suo matrimonio con Stefano come un “amore da favola” e un “meraviglioso matrimonio dell’amore”. Tuttavia, quando la conduttrice le chiede se sia incinta, Manila risponde in modo enigmatico che “tutto è possibile”, alimentando le speranze dei fan. Spiega che ogni volta che pubblica una foto sui social, nascono speculazioni sulla sua gravidanza. Pur affermando di credere fortemente nel realizzare il sogno di avere un figlio dopo i 40 anni, la showgirl chiarisce che le celebrazioni devono attendere.

Riguardo a percorsi di procreazione assistita, Manila comunica di aver iniziato a fare controlli di routine, dati i suoi 46 anni, ma al momento non hanno considerato tali opzioni. Ha condiviso che, durante il viaggio di nozze alle Maldive, ha sperato di essere incinta a seguito di un leggero ritardo, ma si è trattato di un falso allarme.

Parlando di Stefano, Manila sottolinea come lui le ricordi costantemente l’amore che li unisce e l’importanza della loro relazione, rassicurandola riguardo al desiderio di diventare genitori. Manila si impegna a fare tutto il possibile per avere un altro figlio, affermando di essere molto credente e che se una cosa deve accadere, accadrà. Non esclude nemmeno l’adozione come alternativa.

La storia di Manila Nazzaro è una riflessione sui sogni di maternità e sull’importanza dell’amore e del supporto reciproco in una relazione, mentre la coppia continua a lavorare per realizzare il loro desiderio di una famiglia più grande.