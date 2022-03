Manila Nazzaro, quando è stata chiamata a fare una nomination per candidare qualcuno a diventare un finalista del GFVip, ha fatto il nome di Soleil Sorge. Ma una volta uscita dalla Casa il rapporto fra le due si è totalmente raffreddato. Per non dire chiuso.

“Stasera terminerà qualcosa che per noi non si può definire solo programma televisivo… mi porterò dentro i cuori belli conosciuti dentro, il vostro affetto immenso e la stima di una grande donna e collega, Adriana Volpe” – ha scritto Manila Nazzaro su Twitter, ottenendo una risposta da parte della conduttrice. “Grazie amica mia, sono felice di aver condiviso questo cammino insieme“.

L’ex gieffina ha poi ringraziato anche alcuni vipponi. “E aggiungo Aldo, Francesca, Ainette, Carmen, Jo, Gianmaria, Manu e Lulù ❤️😍 ho avuto compagni di viaggio STUPENDI!!!!“. Quando qualcuno le ha fatto notare che all’appello, oltre Katia, mancava anche Soleil Sorge, l’ex Miss Italia ha spiegato: “Ho visto molto purtroppo e ne sono molto amareggiata… non siamo fatti per tutti. Ho imparato questa lezione ❤️😊“.

Insomma, la tanto decantata amicizia fra le due fuori dalla Casa è durata neanche 24 ore. Come direbbe Super Simo: quanto un gatto in tangenziale.

