Manila Nazzaro è uscita da Temptation Island applaudita dai più, ma l’esame più importante – ovvero l’approvazione dei suoi figli – non l’ha passato.

Intervistata da Vero Tv, l’ex Miss Italia ha confessato che i suoi figli Francesco Pio (di 14 anni) e Nicholas (di 8 anni) avuti dal matrimonio naufragato con Francesco Cozza, l’hanno rimproverata per l’atteggiamento avuto con alcuni tentatori.

Qualche settimana fa Manila Nazzaro – intervistata da Blogo – aveva confessato:

“Mi sono arrivati attestati di stima da molte parti della Rai. A questo punto, una continuità su Rai2 sarebbe gratificante. Temptation è stata la vetrina di cui avevo bisogno, mi ha fatto conoscere per quella che sono davvero, al di là dell’aspetto fisico. A Mezzogiorno in famiglia, anche quando lo conducevo in studio, ero molto limitata, ero la spalla bella di Massimiliano Ossini. Quel ruolo mi è sempre stato molto stretto. Nonostante questi tre anni di esilio, durante i quali sono stata accolta dalla famiglia di RTL 102.5 (lavora come speaker su Radio Zeta, Ndr), sono sempre rimasta molto legata a Rai2”.