La scorsa settimana Alfonso Signorini ha mostrato ad Amedeo Goria le foto della sua fidanzata con un pancino sospetto. Nella casa diversi gieffini hanno iniziato a dubitare di quegli scatti e tra loro c’era anche Manila Nazzaro.

Vera Miales ieri sera è entrata al GF Vip per smentire i rumor che la vorrebbero incinta di 3 mesi. La donna si è presentata fasciata in un abito da sposa: “Sono venuta vestita così perché il bianco rappresenta la mia purezza. Ti sono fedele. Qua fuori c’è una guerra che sto combattendo da sola. Non aspetto un bambino però. La pancia? Quella che avete visto è frutto di una gravidanza psicotica“.

I dubbi di Manila Nazzaro e il tweet di Guenda Goria.

E proprio mentre Amedeo parlava con la sua Vera, Guenda Goria scriveva su Twitter: “Papà rinsavisci“. E della stessa opinione di Guenda è Manila Nazzaro, che dopo la puntata si è sfogata: “Sai che io mi fido molto di Guenda, quindi è così. Siamo sullo stesso filo di pensiero Guenda. Vera che faceva finta di sposarsi. Io sono sempre sulla stessa lunghezza d’onda di Guenda. Vera non può venire qui così e dire quelle cose. A lei piace stare in televisione. Va in tante trasmissioni televisive. Come mai dubito della pancia? Perché è venuta qui ed era magrissima. Non aveva proprio pancia, era piattissima. Quindi quella foto me la deve spiegare. Non possono essere scatti recenti a questo punto. A quanto tempo fa risalgono? Stasera era magrissima“.

La pancetta di Vera della scorsa settimana e l’addome piatto di ieri hanno una spiegazione…



Manila a Peppopig “Guenda ha ragione,ma se tu entri da single ed arriva lei parlando di matrimoni pipì e pipà ovvio che si è diffidenti(..)le piace stare in tv”😎 #gfvip — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 11, 2021

L’arrivo di Vera Miales al GF Vip.

Vera ha qualcosa di molto importante da dire ad Amedeo… perché vorrebbe essere ascoltata, amata, supportata. #GFVIP pic.twitter.com/nMasAS4hpD — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 11, 2021

Manila che smaschera Vera ADORO#GFVIP — DavideWitch🧙🏻‍♂️ (@ilVate4) October 11, 2021